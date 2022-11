Curso de Comunicação é ofertado a equipes assistenciais de saúde e de apoio à doação de órgãos em Rondônia

Médicos, enfermeiros e psicólogos de áreas críticas dos hospitais do Governo de Rondônia participaram do Curso de Comunicação em Situações Críticas, ministrado na quinta, 3 e sexta-feira 4, em Porto Velho. O objetivo do treinamento foi aperfeiçoar a comunicação no momento de uma má notícia para as famílias, levantando também a possibilidade da doação de órgãos aos familiares enlutados.

Com uma carga horária de oito horas, o curso abordou temáticas voltadas à capacitação, habilitação e educação permanente. Durante as atividades, os participantes orientados pelos instrutores, recriam situações reais, de forma a direcionar que estes possam encontrar argumentos de ajuda e apoio emocional às famílias em momentos tão difíceis, incentivando habilidades positivas em relação à comunicação. Estiveram presentes profissionais da Capital, Cacoal e Vilhena, e convidados dos estados de Tocantins e Acre.

Entre os instrutores do curso, estavam servidores do Estado, membros da Central Estadual de Transplantes de Rondônia – CET e Organização de Procura de Órgãos de Rondônia – OPO, que em maio de 2022, foram capacitados em Florianópolis – SC no Curso de Formação de Instrutores em Comunicação em Situações Críticas, promovido pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira – AMIB e Organização Pan-Americana da Saúde (MS/OPAS).

O médico clínico, Danilo Cardoso, que participou da capacitação, contou sua experiência: “A comunicação é uma habilidade fundamental para nós profissionais de saúde. Acolher a família no momento da notícia do óbito, acalentar o sofrimento, e fazê-la perceber a importância da participação do processo de doação de órgãos é essencial e é tudo isso que nos torna humanos. Nós, como equipe de saúde, devemos estar disponíveis para a família, sempre orientando e sendo empáticos com o sofrimento deles”, observou.

OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DO CURSO

Identificar o processo envolvido na comunicação de uma má notícia;

Conhecer diferentes respostas emocionais das famílias perante a dor provocada pela perda;

Avaliar a influência do processo de comunicação na atitude inicial das famílias frente a doação; e

Trabalhar a relação de ajuda em situações críticas.

Fonte: Governo RO