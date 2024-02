Curso de informática em Guajará-Mirim é solicitado pela Dra. Taíssa

Com objetivo de promover a capacitação e fomentar a economia local, a deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) solicita a disponibilidade do curso presencial de Informática por meio da Escola Técnica Móvel do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep), no bairro Jardim das Esmeraldas, em Guajará-Mirim.

Com a oportunidade do curso na região, haverá mais pessoas qualificadas para desenvolver trabalhos e assim fomentar a economia local. “A falta de mão de obra qualificada contribui para o desemprego de pessoas em diversas faixas etárias. Por isso, a capacitação profissional é um dos caminhos para realocação ou inserção de futuros profissionais no mercado de trabalho”, justifica a parlamentar.

Desde o início do mandato, Dra Taíssa reafirma seu compromisso com pautas e ações ligadas à educação. “O investimento em qualificações gera renda e desenvolvimento para a região, é muito importante que essas oportunidades cheguem na ponta, onde as pessoas mais precisam”, destaca a deputada.

O documento protocolado solicita a inclusão do bairro Jardim das Esmeraldas no planejamento da Escola Móvel do Idep. A parlamentar e a população aguardam com expectativas por respostas positivas.

Texto: Rosa Rodrigues I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO