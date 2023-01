Curso sobre Carta de Serviços na Administração Estadual é disponibilizado para servidores

O bairro José Anchieta, no município de Cerejeiras, será contemplado com uma praça no local. A obra iniciada em outubro de 2022 está sendo construída em um espaço de 900 metros quadrados e prevê: área de lazer com pista de caminhada, academia ao ar livre, jardins e iluminação. A obra irá beneficiar principalmente moradoras dos bairros José Anchieta, Jardim, São Paulo, Alvorada e Liberdade.

O Governo do Estado de Rondônia, por meio do projeto “Governo na Cidade” destinou para a obra o valor de R$ 233.723,10 (duzentos e trinta e três mil, setecentos e vinte três reais e dez centavos), e a prefeitura entrou com a contrapartida de R$ 11.687,00 (onze mil seiscentos e oitenta sete reais).

PARQUE INFANTIL

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca as ações realizadas para melhor atender os municípios do Estado. “Atender a população garantindo o direito básico de ter um ambiente adequado para o lazer, é uma das missões do projeto “Governo na Cidade” criado há quase dois anos. Sabemos que as crianças precisam de ambientes para o seu desenvolvimento intelectual e físico e o Governo do Estado tem reforçado as ações municipalistas”, disse o governador Marcos Rocha.

O parque terá escorregador, balanço duplo, gangorras, gira-gira e casa do Tarzan (com casinha, banquinhos e escorregador). Atualmente, o bairro não possui um espaço de diversão e atividades no tempo livre das famílias, sendo, portanto, de grande importância para os moradores locais e de demais áreas arredores.

O projeto no município localizado no Cone Sul do Estado já conta com 21% de execução e está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, criada em 2020 para administrar e executar obras arquitetônicos voltadas para ambientes que possam ser utilizados para o bem-estar da sociedade rondoniense.

Fonte: Governo RO