CURSO SUPERIORFaculdade da Prefeitura divulga resultado definitivo da 1ª chamada

Programação segue nesta terça-feira (15)

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher (CMDDM), vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), iniciou na manhã desta segunda-feira (14), no Teatro Banzeiros, a capacitação para as conselheiras, visando a atuação e as ações da campanha de enfrentamento à violência contra as mulheres, Agosto Lilás. O evento segue até terça-feira (15).

No dia 14, a programação contou com a palestra da secretária da Comissão OAB Mulher, Silvana Devacil Santos, com o tema “Lei Maria da Penha – Evolução Histórica”; da especialista em Gestão de Políticas Públicas Especiais (Creas), mestre em Gestão Empresarial com ênfase na Educação, Solange Boaventura, com o tema “Feminicídio: A Dor do Silêncio”; além da palestra “A Legislação Vigente: Medidas Protetivas” ministrada pelo coronel da Polícia Militar, Marcelo Victor.

No dia 15, a programação segue com a palestra “Atuação do Cras e Creas e a Rede de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica”, pela assistente social Sefra Maria de Barros, especialista em Garantia dos Direitos e Política de Cuidados à Criança e ao Adolescente pela Universidade de Brasília; palestra “Transversalidade de Políticas Públicas para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica”, pela coordenadora da Vigilância das Violências, da Divisão Epidemiológica do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Itaci Ferreira; e informações e debate sobre a “Casa da Mulher Brasileira”.

“A capacitação objetiva deixar nossas conselheiras e suplentes a par de todas as políticas públicas existentes no combate à violência contra a mulher. Nós precisamos de muito mais conhecimento para poder atuar de forma eficiente. Nós vamos falar, principalmente e detalhadamente, sobre a Lei Maria da Penha, os avanços, os atendimentos, a forma de assistir essas mulheres, o que evoluiu nesses 17 anos”, disse Gina Brito, vice-presidente do CMDDM.

“O Agosto Lilás é o mês dedicado ao combate da violência contra a mulher, então estamos aproveitando esse momento para trabalhar essa temática, e, em especial, a discussão da Lei Maria da Penha. Isso faz parte das ações do Conselho na campanha Agosto Lilás. Agradecemos todo apoio dado pela Semasf para a realização da capacitação”, disse a presidente do CMDDM, Lina de Souza Costa.

Texto: Adaides Batista

Foto: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO