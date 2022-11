Curso Técnico em Eventos do Idep marcado por produções em diferentes áreas

Os formandos da turma B – 2021 do Curso Técnicos em Eventos da Escola Técnica Estadual – Etec – do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional – Idep – apresentaram propostas de eventos em diferentes áreas, ao longo das aulas que aconteceram no turno da noite no polo Flora Calheiros, de novembro de 2021 ao último dia 11 de novembro deste ano, quando aconteceu o encerramento do curso.

No mês de março, foi organizado o Seminário Altas Habilidades/Superdotação. A ideia de abordar esse tema foi da aluna Jocélia Vilaça, que justificou a sua iniciativa durante a apresentação do trabalho.

“Eu tenho uma filha que sofreu muito durante a infância e adolescência por ter altas habilidades”, declarou a cursista, que juntamente com os demais integrantes da equipe, distribuiu no final da explanação, uma cópia da legislação que ampara o atendimento educacional especializado para alunos identificados com altas habilidades/ superdotação. A mesma está fundamentada na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional.

Já no mês de setembro, aconteceu o I Sarau Literário do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional – Idep – que reuniu poetas com obras publicadas como Márcio Poeta e convidados da comunidade, os quais apresentaram poesias sobre diversos temas.

Coordenadora da atividade cultural, a professora da disciplina de Português Aplicado, Estela Gurgel do Amaral, ressaltou que a iniciativa serviu também para incentivar a escrita e a leitura entre os alunos. “Foi uma maneira criativa de trabalhar diferentes conteúdos”, resumiu a docente.

Na reta final do curso, cuja formatura será em dezembro, foi apresentada uma confraternização corporativa de Ano Novo, tendo como tema o Réveillon. Mais do que decoração, inclusive utilizando material reciclável, os formandos realizaram um trabalho de pesquisa, conforme a formanda Audicléia Prestes. “Pesquisamos todo o simbolismo do réveillon, desde as cores como branco e dourado, até o tradicional prato de lentilha”.

