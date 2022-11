Cursos da Escola do Legislativo em Porto Velho e Machadinho

“A reeleição do governador foi uma clara demonstração de que os rondonienses reconheceram o trabalho realizado, especialmente por meio da liberação de recursos em prol do desenvolvimento dos municípios e do bem-estar das pessoas”, afirmou Cirone, que está entre os deputados mais bem votados, que assumem novo mandato, em 01 de fevereiro de 2023. Cirone está otimista em relação a parceria de trabalho da Assembleia Legislativa com a administração do governador reeleito Marcos Rocha e do vice-governador eleito, Sérgio Gonçalves. O deputado destacou que a harmonia entre o legislativo e o executivo garantiu que os projetos enviados pelo executivo fossem votados e aprovados com prioridade pelos deputados da atual legislatura.

Na avaliação do deputado Cirone, para o próximo mandato, o governador Marcos Rocha e o vice-governador Sérgio Gonçalves devem manter o mesmo nível de diálogo e parceria com os deputados. “O sentimento que trago para o próximo mandato, é de que as condições são favoráveis para avançarmos na aprovação de projetos e programas de interesse dos rondonienses. No entanto, o governador precisa agir rápido para corrigir os equívocos que foram identificados e adotar medidas para agregar qualidade aos serviços oferecidos a população, especialmente na área da saúde, onde temos filas de espera em várias áreas de atendimento”, alertou.

Além de priorizar os investimentos na saúde, Cirone apontou a necessidade de ampliar o apoio para a agricultura familiar e o setor produtivo. A exemplo do trabalho que realizou nos últimos anos, o deputado defendeu o fortalecimento do setor empresarial e industrial e a implantação de um programa atrativo para a abertura de novas empresas e a instalação de indústrias que vão abrir novos postos de trabalho em diferentes regiões do estado. “Temos que valorizar nosso potencial agrícola e ampliar ainda mais o apoio aos agricultores e toda a cadeia do setor. A produção agrícola rondoniense é um dos pilares da nossa economia e da geração de emprego e renda”, reconheceu.

Para o deputado Cirone os investimentos destinados a execução de obras de pavimentação de asfalto, construção de pontes e galerias, associados as ações destinadas ao desenvolvimento dos municípios devem priorizar o bem-estar das pessoas, especialmente daqueles que mais precisam do governo para ter seus direitos assegurados. Ele reiterou a urgência do governo adotar medidas para implantar políticas públicas que garantam os direitos das pessoas com deficiência, especialmente no que diz respeito a educação inclusiva. “Pelo compromisso do governador com o bem-estar das pessoas, estou bastante otimista em relação aos avanços que teremos na pauta da pessoa com deficiência”, concluiu.

Texto e foto: Assessoria