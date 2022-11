Cursos da Escola do Legislativo em Porto Velho e Machadinho

Estão sendo iniciados hoje (7) três cursos da grade de novembro da Escola do Legislativo (EL), da Assembleia Legislativa (ALE). A escola dos deputados oferece disciplinas visando a capacitação dos servidores do legislativo estadual, mas também são oferecidas vagas aos demais órgãos públicos (federal, estadual e municipal). As vagas excedentes são disponibilizadas à comunidade em geral.

Dois cursos estão sendo ministrados pela manhã, das 8h às 12h, na sede da escola em Porto Velho. Oficina de Interpretação e Tradução de Libras com 16 horas/aula de duração, que será encerrado na quinta-feira (10), e Oficina de Relações Interpessoais no Trabalho, com 16 horas/aula e finalizado na sexta-feira (11).

Os cursos da escola também são disponibilizados para o interior do Estado, graças a parcerias com as câmaras de vereadores e as prefeituras. Está sendo iniciado nesta segunda-feira curso de Secretariado em Machadinho do Oeste, no período noturno com 20 horas/aula de duração. São 40 vagas para alunos com idade acima de 18 anos, e ensino Médio completo.

Os inúmeros cursos e oficinas disponibilizados pela escola dos deputados são gratuitos. Os alunos participantes recebem certificados de conclusão. Na ocasião da matrícula o aluno é convidado a doar uma lata de leite em pó para o Banco de Leite da escola, que posteriormente é distribuído a entidades assistenciais, que atendam alunos com mais de um ano e a idosos.

Neste mês de novembro estão sendo ministrados cursos e oficinais na sede da escola em Porto Velho e nos municípios de Machadinho do Oeste, Ariquemes e Presidente Médici. “São mais de 500 alunos, entre servidores públicos e membros da comunidade em geral, que estão sendo capacitados na capital e no interior do Estado. É a escola da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos), aprimorando a mão de obra regional”, diz o diretor-geral, Fábio Ribeiro.

Texto e foto: Assessoria I Escola do Legislativo