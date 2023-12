Cursos da Escola do Legislativo serão ministrados no interior do estado

Segunda-feira (4) foram iniciados quatro cursos da Escola do Legislativo (EL), da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), que visam a capacitação dos servidores do legislativo estadual, além de servidores dos demais poderes. Também são firmadas parcerias com autarquias, câmaras de vereadores, prefeituras, entidades organizadas, Ministério Público (federal e estadual), e à comunidade com a vagas excedentes.

Dos quatro cursos em andamento somente um está sendo ministrado na sede da escola, localizada na rua Major Amarante, 390, em Porto Velho. A disciplina que é ministrada na capital tem 20 horas/aula, vagas para 40 alunos exclusivos para servidores do Detran-RO e será encerrado na próxima sexta-feira (8).

Curso de oratória também foi ministrado (Foto: Escola do Legislativo)

Nas parcerias com as câmaras de vereadores do interior, estão sendo ministrados três cursos nas cidades de Ariquemes, Pimenta Bueno e Ouro Preto do Oeste, respectivamente. Em Pimenta o de Oratória, em Ouro Preto o de Libras e em Ariquemes de Edição de Vídeos em Celular, todos com 20 horas/aula de duração e serão concluídos na sexta-feira (8).

Os cursos oferecidos pela escola dos deputados são gratuitos e tem como finalidade qualificar a mão de obra do servidor público da Alero e também dos demais órgãos públicos, através de parcerias, convênios. A comunidade também é favorecida, pois as vagas excedentes são disponibilizadas a ela e, os alunos concluintes recebem certificados.

A escola disponibiliza dezenas de cursos, que são ministrados na sede, nos locais dos parceiros na capital e no interior. “Nosso presidente Marcelo Cruz, os integrantes da mesa diretora e os demais parlamentares têm na escola o ponto de referência para aprimoramento dos trabalhos dos servidores público. Ela é fundamental para qualificar nossa mão de obra na área pública e também atende boa parte da população ampliando sua meta social, diz o diretor da EL, Alexandre Silva.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Foto: Escola do Legislativo

Fonte: Assembleia Legislativa de RO