Cursos do Idep ajudam pais de diferentes idades a construírem uma carreira de sucesso

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep está tendo um importante papel, na qualificação da mão de obra de pais de diversas faixas etárias. Seus cursos gratuitos nas modalidades presencial, remoto e apostilado ajudam cidadãos de várias idades a construírem uma carreira de sucesso.

Em diferentes fases da vida escolar, os chefes de família encontram na instituição de ensino profissionalizante, a chance de atualizar o currículo, adquirindo habilidades técnicas para garantir uma ascensão profissional dentro de uma empresa ou empreender, sempre visando o aumento do orçamento familiar. Dos mais de cinquenta mil alunos que já passaram pelas salas de aula do Idep, um expressivo número é de jovens.

Nesse grupo social há muitos pais, como o morador do Bairro Tancredo Neves, em Porto Velho, Henrique Adriano de 23 anos. Sua filha Geovanna Natielly tem quatro anos e o filho Herick Adriano nasceu no início deste mês. Como todo pai que se preza, busca crescer profissionalmente para garantir o conforto da família. “Fiz o curso de Barbeiro do Idep e aprendi gratuitamente tudo que precisava para abrir a minha própria barbearia”, afirmou, e comemora o espaço conquistado no concorrido setor de beleza.

EMPREENDEDORISMO

Já o morador do Bairro Aponiã, na Capital, Ivan Ribeiro Santos de Melo de 31 anos, enxergou novos horizontes no segmento de alimentação. Tendo como prioridade o futuro da filha Teresa de seis anos, fez o curso na Escola Móvel de Panificação e Confeitaria, onde botou a mão na massa com muitos planos na mente. Trocou a profissão de gestor financeiro pelos desafios do empreendedorismo. Hoje, conta com orgulho o resultado da decisão. “Montei uma cozinha e vendo pão caseiro por encomenda e para feiras”. Nas horas vagas, o empreendedor se diverte com a filha. Detalhe, alguns produtos são fabricados exclusivamente para ela. “Fabrico pães para os clientes e para minha filha Teresa, faço o que ela mais gosta, brownie, cuca e cupcakes”, derrete-se o pai apaixonado.

VOLTA ÀS AULAS

Enquanto Henrique e Ivan dividem no dia a dia com os filhos cada momento especial graças aos seus empreendimentos, alguns pais seguem a trajetória profissional longe da prole. É o caso de Márcio de Souza Leão, que mora no Bairro Conceição, em Porto Velho. Aos 51 anos, voltou ao ambiente escolar para fazer o curso de Manutenção de Máquinas Agrícolas, na Escola Móvel de Máquinas Agrícolas do Idep.

“Já estive em outros estados para buscar novos conhecimentos, mas tudo começou no Idep”, testemunhou o pai experiente de três adultos – o caçula tem 22 anos, o do meio está com 28, enquanto o mais velho tem 33 anos. “Um mora em São Paulo, um está viajando e o outro está em Vilhena” indicou o paradeiro dos filhos, para depois refletir sobre o destino da descendência. “São como pássaros, aprenderam a voar e no primeiro voo já saíram procurando rumo”. Herdaram do genitor, portanto, a vocação para desbravar um mundo de oportunidades, inclusive no promissor universo da educação profissional.

Fonte: Governo RO