Cursos profissionalizantes são oferecidos para a ressocialização de mulheres no sistema prisional

Depois de bater o recorde no município de Vilhena, com o registro de 2.807 atendimentos em diversas áreas, realizados no sábado (26) e domingo (27), o programa estadual Rondônia Cidadã será realizado neste fim de semana, no município de Itapuã do Oeste, a cerca de 112 quilômetros de Porto Velho. O recorde de atendimento havia sido registrado, até então, em Guajará-Mirim, com 2.223 serviços essenciais prestados à população, nos dias 25 e 26 de março deste ano.

O atendimento à população de Itapuã do Oeste será feito na Escola Estadual Paulo Freire, das 8h às 16h do sábado (2) e das 8h às 12h, no domingo (3).

Para o governador Marcos Rocha, o Rondônia Cidadã está consolidado no Estado como um programa que tem garantido cidadania às centenas de pessoas, com a prestação de serviços essenciais nos finais de semana, evitando que se ausentem de suas obrigações em dias úteis. “São mais de 50 mil atendimentos já realizados, em diversas áreas, nos 35 municípios já percorridos em mais de 50 edições, desde a criação do projeto em 2019, como Seas Cidadã”, frisou.

SERVIÇOS

Além da emissão de documentos pessoais, taxas para renovação de CNH, Passe Livre e Cartão do SUS, entre os serviços que serão disponibilizados à população de Itapuã do Oeste, estão: registro técnico de Segurança do Trabalho, cadastramento no Geração Emprego, auxílio na negociação de dívidas e orientação nas relações de consumo, clínico geral, dermatologista, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, solicitação de cadeira de rodas e cadeira de banho, atividades educativas e de lazer, entre outros essenciais.

Apresentação da Banda de Música da Polícia Militar do grupo de ginástica rítmica e entrega de kits Mamãe Cheguei, algodão doce, pipoca, corte de cabelo, documentação e serviços de saúde, foram alguns dos serviços disponibilizados na última edição do programa do Governo do Estado, executado pela Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas e instituições parceiras. Emissão de RG, vacinação e corte de cabelo foram os mais procurados.

PRIMEIRA E SEGUNDA VIAS DE RG

A Seas informa ainda que, a primeira via do RG é gratuita, assim como a segunda via para pessoas acima de 60 anos e as que vieram de outro Estado ou que têm registro de boletim de ocorrência de roubo ou furto. Caso não haja o boletim de ocorrência, é cobrada taxa de R$ 162,79 (cento e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos). Confira abaixo os serviços oferecidos durante a ação.

Relação de serviços que serão ofertados em Itapuã do Oeste.

Fonte: Governo RO