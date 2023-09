Cursos remotos do Idep têm inscrições abertas até o dia 5 de outubro

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep está com inscrições abertas para cursos remotos, até o dia 5 de outubro. As inscrições podem ser realizadas pelo site da instituição de ensino profissionalizante, https://rondonia.ro.gov.br/idep/, no qual constam as orientações gerais para os candidatos. Serão ofertados os seguintes cursos: Automaquiagem, Mídias Digitais, Empreendedorismo, Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Escritório.

Para a presidente do Idep, Adir Josefa, o ensino online do Idep está ajudando muitos jovens que estão no início de carreira porque os mesmos têm acesso a um vasto conhecimento e descobrem a vocação profissional. “Uma das metas do Governo é garantir a inserção da juventude no mercado de trabalho com mão de obra qualificada,” ressaltou.

A estudante que cursa o 2º ano do ensino médio na Escola de Ensino Fundamental e Médio Marechal Castelo Branco, Jennyfer Sales Ferreira, 16, e mora no Bairro Nacional em Porto Velho, por exemplo, fez o curso remoto de Atendimento ao Público e vai continuar se capacitando em outras áreas. “Ainda não decidi qual curso universitário vou fazer e por isso estou me preparando para nova oportunidades”, pontuou.

Fonte: Governo RO