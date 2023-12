Customização de móveis é tendência para 2024

Pantone elege “Peach Fuzz” como tom que promete aquecer e iluminar os ambientes

No cenário dinâmico do design de interiores, a customização de móveis está ganhando cada vez mais destaque. Seja nas cores, materiais dos móveis ou mesmo nas decorações, tudo transmite os gostos daqueles que vivem ali. A customização de móveis é a escolha preferida para 2024, trazendo identidade a todos os ambientes da casa.

Essa tendência no design residencial não se limita à funcionalidade, mas também é uma expressão pessoal. Os consumidores estão em busca de peças exclusivas que reflitam sua individualidade e estilo de vida. Os móveis customizados oferecem a oportunidade de transformar espaços com peças únicas, feitas sob medida para atender às necessidades e gostos específicos de cada pessoa.

Para Sonidelany Cassiano, co-fundadora da Viva Móveis.com, os benefícios estendem-se além da estética e funcionalidade. “A sustentabilidade também desempenha um papel importante. Quando se projeta um móvel em que ele tenha a mobilidade de ser transferido para outro ambiente, como por exemplo, numa mudança de ambiente ou mesmo de imóvel, estamos adotando práticas responsáveis, evitando o descarte excessivo. Ao escolher móveis customizados, os consumidores alinham personalidade e respeito pelo meio ambiente”, pontua.

A Viva Móveis.Com é uma spin-off que nasceu dentro do Grupo OFFICINA, empresa que atua no mercado de móveis há mais de 25 anos, sempre atenta ao dinamismo do setor. A marca, que trabalha com móveis customizados, adotou o uso do conceito FIGITAL, que é a perfeita fusão entre o físico e o digital, para facilitar a jornada do consumidor e garantir que tudo seja customizado nos mínimos detalhes.

Sonidelany também destaca a importância de escolher cores para trazer sofisticação e elegância aos ambientes. A seleção da Pantone para a cor do ano sempre causa impacto no mundo do design e decoração. Neste ano, “Peach Fuzz” foi escolhida, um tom que promete aquecer e iluminar os ambientes. Essa tonalidade inspiradora está influenciando as escolhas de design, integrando-se de forma harmoniosa aos móveis personalizados e proporcionando uma sensação acolhedora nos espaços.

Para os amantes de espaços com personalidade, 2024 promete ser um ano emocionante, com a liberdade de criar lugares verdadeiramente únicos. Os móveis personalizados não são apenas itens, são manifestações pessoais de estilo e identidade, dando forma às residências de maneira inovadora e significativa.

Para mais informações a Viva Móveis.com e seu conceito “figital”, acesse o site https://vivamoveis.com/

Sobre a Viva Móveis.COM

A VIVAmóveis.com destaca-se no Brasil como pioneira no conceito “figital” – uma fusão perfeita entre as facilidades de uma compra online completa e a sensação acolhedora de uma loja física. Ao oferecer móveis customizados para todos os gostos e estilos, a marca proporciona uma participação ativa do consumidor em sua jornada de compra, permitindo a escolha do projetista e do montador preferido, resultando em uma experiência única para cada cliente, onde tudo é realizado “com você”. A VIVAmóveis.com surge para revolucionar o futuro das compras de móveis sob medida no país, trazendo agilidade, praticidade e diversão, com consumo consciente, que tem como Life Style ter tempo para viver.