Daniel Alves se torna o brasileiro mais velho a jogar em uma Copa do Mundo

Antes do Qatar, o recorde de mais velho do Brasil em Copas aguardava ao lateral Djalma Santos, que em 1966 aguardava a Hungria com 37 anos e 138 dias.

Daniel Alves foi titular na partida contra Camarões, válida pelo Grupo G da Copa do Mundo. Com o Brasil já classificado para as oitavas de final, o técnico Tite decidiu preservar alguns de seus principais jogadores e mandou a campo uma formação alternativa.

Titular da lateral direita, Danilo sofreu uma lesão na primeira partida do Brasil na Copa e vem se recuperando para tentar voltar na fase de mata-mata. No segundo jogo, contra a Suíça, Éder Militão ocupou a posição. Enfim, na terceira rodada, foi a vez de Daniel Alves aparecer no setor.

E com o zagueiro Thiago Silva na reserva, Daniel Alves acabou sendo o escolhido para ser o capitão contra os Camarões, um reconhecimento por sua experiência pela equipe nacional.

Terceira Copa de Daniel Alves

No Catar, Daniel Alves participa da terceira Copa da carreira. Antes, o lateral de 39 anos esteve na África do Sul, em 2010, no Brasil, em 2014, e só não disputou o Mundial da Rússia, em 2018, em razão de uma grave lesão nas vésperas do torneio.

A expectativa é que Daniel Alves volte a ser opção entre os suplentes nas oitavas de final, contra a Coreia do Sul, na segunda-feira. Mesmo assim, sua experiência pode voltar a ser pontualmente requisitada em momentos de decisão ao longo do torneio.

Apesar da derrota na última rodada do Grupo G, o Brasil seguiu em frente como primeiro colocado, em razão da vantagem sobre a Suíça no saldo de gols. As duas equipes terminaram empatadas, com 6 pontos somados.