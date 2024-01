Daniel Noboa diz que Equador vive ‘estado de guerra’ contra criminosos

Reprodução / Facebook Brasileiro sequestrado no Equador

O brasileiro Thiago Allan Freitas, que era mantido refém após ser sequestrado na cidade de Guayaquil, foi libertado pela polícia equatoriana. A informação foi confirmada pelo irmão de Thiago, Eric Freitas.

“O meu irmão está bem, está com os policiais. Os policiais fizeram uma ligação de vídeo. A gente com aquela tremedeira, com medo de ser outra pessoa fingindo ser os policiais. Está escrito aqui a polícia do Equador. Atendemos e estamos com a notícia maravilhosa de que meu irmão está bem, está a salvo, está sendo encaminhado para ficar com a família dele agora. Conseguimos salvar uma vida”, afirmou Eric.

Em nota à imprensa, o Itamaraty informou que recebeu a notícia da liberação pela família. “Estamos buscando confirmar com as autoridades policiais.”

Entenda o caso

Thiago é de São Paulo e mora no Equador há cerca de três anos, onde tem uma empresa de churrasco brasileiro.

Gustavo, um dos filhos de Thiago, afirmou na terça-feira (9) que a família pagou parte do resgate, mas não tem todo o dinheiro que os sequetradores pedem.

Em um vídeo publicado em redes sociais ele disse o seguinte: “Meu pai foi sequestrado nesta manhã. Já enviamos todo o dinheiro que tínhamos. Não temos mais. Por isso, recorro a vocês, [para] que me ajudem com o que têm, com qualquer valor, é muito bem-vindo. Se é US$ 1, US$ 2. Precisamos de verdade. Estamos desesperados. Não temos como fazer. Já pagamos US$ 1,1 mil (R$ 5,9 mil), mas estão pedindo US$ 3 mil (R$ 14,7 mil). Peço que nos ajudem. Muito obrigado”.

Até a tarde desta quarta-feira (10), o Itamaraty reconhecia o sequestro de Thiago. Diplomatas brasileiros afirmaram que estavam acompanhando as diligências das autoridades equatorianas para que o brasileiro fosse libertado o mais rápido possível.

O Itamaraty também disse que estava prestando apoio aos familiares da vítima. De acordo com a família, há cerca de um ano os três filhos de Thiago também se mudaram para o Equador.

