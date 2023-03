DATA – Evento celebra o Dia Internacional da Mulher com histórias inspiradoras

Abertura do “Inspire-se” aconteceu na última quarta-feira (8)

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, uma série de oficinas e debates acontecem nesta quinta-feira (9) e sexta-feira (10), no evento “Inspire-se”, realizado no Porto Velho Shopping, através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), por meio do Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico com a Santo Antônio Energia e o próprio shopping. A ação conta com a participação de mulheres inspiradoras com histórias de superação e sucesso em suas profissões e atividades.

A abertura do evento aconteceu na última quarta-feira (8) onde estão expostos painéis que homenageiam dez mulheres com trajetórias relevantes no Estado, além da história por trás do Dia Internacional da Mulher. A data comemorativa foi oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) na década de 1970 e envolve grandes momentos, como a jornada de manifestações nas fábricas europeias.

Parte dos nomes das homenageadas foi indicada pela Semdestur, que atualmente desenvolve diferentes projetos de fomento ao empreendedorismo feminino. Cerca de 80% dos cadastros do Giro Empreendedor é de mulheres.

“Eu acho que o nome já fala tudo, é sobre inspirar pessoas, mostrar as histórias, as trajetórias de sucesso que essas mulheres vão contar no decorrer desses dias. Numa parceria muito bacana nós estamos promovendo oficinas, workshops, mesas redondas com histórias que vão inspirar e mudar a vida de outras mulheres”, reforçou Glayce Bezerra, secretária da Semdestur.

As homenageadas são: Aline Quaresma de Lima, Débora Cunha Fonseca Dias, Ida Peréa Monteiro, Ieda Pacheco Chaves, Katia de Oliveira Vieira, Mara Garcez, Marlene Salette Marsaro, Suiane Brauna, Thaís Agnese Lannes e Virginia Pirela.

“Toda ação que dê visibilidade à causa da mulher é sempre muito importante. Nós ainda temos que avançar muito na sociedade, a mulher ainda precisa conquistar muitos espaços, inclusive na política. Já conquistamos muita coisa, mas ainda não é o bastante. Da minha parte, eu gostaria muito de inspirar outras mulheres a colocarem o nome à disposição para a política, porque, através dela contribuímos diretamente com políticas públicas que transformam a vida da mulher na sociedade”, comentou a deputada estadual e primeira-dama do município, Ieda Chaves, umas das homenageadas.

Marlene também se sentiu bastante especial com a homenagem. Ela conta que, após 35 anos de serviço público na área da saúde, resolveu empreender. “Estou muito feliz e muito orgulhosa. É uma homenagem que eu não esperava, representar as mulheres que são a força do Brasil. Ser mãe e ser empreendedora ao mesmo tempo não é uma tarefa muito simples, mas com muito amor e fé a gente consegue. Eu me aposentei e veio a pandemia, então eu precisava cuidar da minha saúde mental e comecei a fazer artesanato. Eu faço roupa de casa, como mesa posta, toalhas de mesa, enfim e comercializo em feiras. Eu agradeço muito a Semdestur que dá essa oportunidade de expormos nosso produto, que é a nossa vitrine” afirmou a empreendedora.

O evento conta também com o apoio de importantes parceiros, como Sebrae, Senac, Brasil Digital, Discoteca, Uniron Sapiens e Grupo Mulheres do Brasil.

PROGRAMAÇÃO

Dia 09

● 10h: Workshop: Autoestima e Autoimagem (Senac). Inscrições em https://form.jotform.com/230586099841668;

● 14h: Palestra: Os benefícios do Empreendedorismo Feminino (Sebrae). Inscrições em https://sebrae.ro/talkshowpvh;

● 16h: Talk: A história de Uma Empreendedora de Sucesso (Sebrae). Inscrições em https://sebrae.ro/talkshowpvh;

● 19h30: Talk: Direitos e garantias para mulheres vítimas de violência (Grupo Mulheres do Brasil). Inscrições em https://bit.ly/3ZyGCMH.

Dia 10

● 10h: Workshop: Autoestima e Autoimagem (Senac). Inscrições em https://form.jotform.com/230586972102658;

● 14h: Oficina: A importância da educação financeira – Empreendedorismo Feminino (Sebrae). Inscrições em https://sebrae.ro/financeirapvh;

● 19h30: Talk: Protagonismo feminino, na arte de empreender em Porto Velho. (Grupo Mulheres do Brasil). Inscrições em https://bit.ly/3ZfFNsx.

Texto: Renata Beccária

Fotos: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO