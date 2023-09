DATAAgentes de Trânsito contribuem para garantir segurança nas ruas de Porto Velho

Neste dia 23 de setembro é celebrado homenagem aos profissionais diretamente responsáveis por um trânsito mais seguro

Neste sábado, dia 23 de setembro, é comemorado em todo o país o Dia do Agente de Trânsito, data instituída por meio da Lei nº 12.821, de 5 de junho de 2013. Em Porto Velho, com as ruas da cidade passando por uma grande transformação em sua infraestrutura com a renovação da malha viária da região central e o asfalto chegando aos bairros da cidade, a função do agente de trânsito tem se tornado cada dia mais importante, não só na parte de fiscalização, mas, também, na educação no trânsito.

As ações, segundo o titular da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), Anderson Pereira, são para garantir mais fluidez e segurança nas vias da capital. “Os nossos agentes possuem um importante papel. Eles têm a missão de educar, conscientizar e fiscalizar o trânsito. Estamos trabalhando com um cronograma intenso de blitzes, abordagens educativas e com a educação nas escolas, priorizando sempre as regiões com alto índice de acidentes”.

Nas ações de blitz educativas, além das orientações verbais, os agentes distribuem informativos aos condutores, reforçando as responsabilidades no trânsito.

Além disso, os motoristas também receberam orientações acerca das mudanças no tráfego, como o caso da avenida Calama, que passou, desde o último dia 18, a funcionar em sentido único, bairro/Centro,de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8h30, no trecho entre a avenida Guaporé e a rua Venezuela.

MOTOCICLISTAS

Com dados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) indicando que 80% dos atendimentos relacionados a acidentes de trânsito são envolvendo motociclistas, os agentes de trânsito intensificaram as campanhas de prevenção à acidentes de trânsito com este público, alertando quanto à forma correta de se locomover com segurança no trânsito.

CONVÊNIO

FEIRAS LIVRES

Com o objetivo de orientar e fiscalizar os motoristas, feirantes e consumidores acerca da necessidade de disciplinar e organizar o trânsito nas imediações das feiras livres de Porto Velho, uma série de ações foram desenvolvidas pelos agentes de trânsito em seis regiões da cidade onde são realizadas as feiras livres, de terça a domingo.

ESCOLAS

Mas as ações vão além das ruas, a equipe do projeto “Criança de hoje, condutor de amanhã” vai às escolas para levar educação para o trânsito aos estudantes e servidores.

Reforçando a ação dos agentes de trânsito, materiais explicativos em formato de cartilhas também são distribuídos aos alunos em todos os eventos, que são realizados nas escolas públicas da capital de Rondônia. Em alguns casos, alunos participam de pit-stop junto com a equipe da Semtran, entregando panfleto aos condutores e pedestres.

EVENTO

​Para ter acesso de forma mais rápida e segura a grandes eventos como o Flor do Maracujá e a Expovel, a população também conta com agentes espalhados pelas vias oferecendo orientação aos condutores diante do grande fluxo de veículos e pessoas.

“Como vemos, eles atuam em várias frentes, estão sempre presentes no nosso dia a dia. Por isso, quero parabenizar cada agente que faz parte da nossa equipe, que compõe o quadro da Semtran, e que tanto nos orgulha com seu trabalho diário nas vias da capital”, destacou Anderson Pereira

