Datafolha: Kim lidera rejeição na disputa pela Prefeitura de São Paulo

Twitter/@kimkataguiri Kim Kataguiri, deputado federal pelo União Brasil e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo





O Datafolha publicou sua primeira pesquisa de intenção de voto para a disputa eleitoral de 2024 na cidade de São Paulo na quinta-feira (31). Além de ser o penúltimo candidato no ranking das intenções de voto , o deputado Kim Kataguiri (União Brasil – SP) lidera os índices de rejeição, com 35% dos eleitores entrevistados afirmando que não votaria nele “de jeito nenhum”.

A pesquisa ouviu presencialmente 1.092 eleitores da capital paulista, com 16 anos ou mais, entre terça (29 e quarta (30). A margem de erro é de três pontos percentuais.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) está liderando a corrida eleitoral nesse momento, com 32% das intenções de voto, seguido pelo prefeito Ricardo Nunes , com 24% e pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) , com 11%.

Kim Kataguiri é o penúltimo colocado, com 8%, acima apenas de Vinicius Poit (Novo), com 2%.





Confira o ranking das intenções de voto entre 29 e 30 de agosto de 2023:

Guilherme Boulos: 32%;

Ricardo Nunes: 24%;

Tabata Amaral (PSB): 11%;

Kim Kataguiri (União): 8%;

Vinicius Poit (Novo): 2%

Branco ou nulo: 18%

Nenhum: 5%

Sem mencionar sua elevada rejeição, Kim comemorou o crescimento de sua intenção de voto, que era de 3,3% em março, segundo o instituto Paraná Pesquisas, para os atuais 8% aferidos pelo Datafolha. O iG entrou em contato para questionar o deputado sobre os números da pesquisa, mas até o momento não houve resposta.

JÁ SOMOS 8% EM SÃO PAULO!! Nossa pré-candidatura saiu de 3,3% (última pesquisa na Paraná Pesquisas) para 8% na pesquisa Datafolha para a Prefeitura de São Paulo publicada hoje. Agradeço a todos que acompanham meu trabalho e confiam no nosso projeto para a cidade. São Paulo pode… pic.twitter.com/qRTJ7EC00S — Kim Kataguiri (@KimKataguiri) August 31, 2023





Atrás de Kim Kataguiri, os pré-candidatos Guilherme Boulos (26%) e Ricardo Nunes (29%) tiveram um empate técnico no índice de rejeição, visto que a margem de erro é de 3%. A pessoa menos rejeitada foi a deputada Tabata Amaral (PSB), com 23%.

Além disso, 8% disseram que não votariam em nenhum dos candidatos, 2% afirmaram não rejeitar ninguém e 9% não sabem ou não quiseram responder a este item da pesquisa.

Disputa interna

Além da rejeição e baixo índice de intenção de voto, Kim Kataguiri ainda enfrenta uma batalha interna no União Brasil para tentar convencer o diretório municipal a lançar sua candidatura. Até o momento, a maior parte do partido prefere apoiar o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), em vez de lançar candidato próprio.

