Datas do SiSU, Prouni e Fies são alteradas pelo MEC

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na última sexta-feira (27) as alterações nos calendários dos programas governamentais de acesso ao ensino superior. Inicialmente, o cronograma havia sido divulgado em novembro de 2022, durante o governo Bolsonaro, mas ganharam uma atualização com a nova gestão.

As novas datas podem ser conferidas nos editais dos três principais programas: Sistema de Seleção Unificada (SiSU), Programa Universidade Para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).





SiSU

O programa é uma forma unificada de ingresso às universidades públicas do país, ao qual o aluno submete as notas tiradas no ENEM do mesmo ano. O aluno consegue alterar as opções de curso durante o período aberto para a inscrição, vendo as possibilidades através das notas de cortes parciais divulgadas diariamente. Além disso, o programa disponibiliza vagas para cotistas, sendo estabelecidas por cada instituição de ensino.

As notas do ENEM válidas para este ano são as do ano de 2022. Os candidatos terão entre os dias 16 a 24 de fevereiro para submeterem as notas, e o resultado será publicado no dia 28 de fevereiro.

Para mais dúvidas, acesse o site do SiSU .

Prouni

Visando o ingresso em universidades particulares, o programa é voltado para a distribuição de bolsas de estudo parciais (que cobrem 50% da mensalidade) ou integrais. Os candidatos devem ter renda familiar bruta de até três salários mínimos per capita (R$ 3.636 por pessoa), além dos critérios sociais exigidos.

Diferente do SiSU, os candidatos do Prouni podem utilizar as notas obtidas no ENEM 2021 e 2022 para concorrerem. Eles terão que se candidatarem entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, e os resultados da primeira chamada saem entre o dia 7 e 16 de março.

Mais informações podem ser conferidas no edital do Prouni .

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa que visa dar um empréstimo aos estudantes com baixa renda para entrar no ensino superior. Com isso, os candidatos, após formados, devolvem os valores ao agente financeiro seguindo as regras do contrato assinado.

Para o Fies, os candidatos podem utilizar a nota do ENEM de qualquer ano a partir da edição de 2010. Eles terão entre os dias 7 a 10 de março para submeterem as notas, o resultado sai dia 14 de março.

Mais informações podem ser conferidas no site do Fies .

