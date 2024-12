De biquíni Minimalista, Deborah Secco relaxa em rede na praia: ‘Shape trincado’

Claudia Raia completa 58 anos nesta segunda-feira (23), e ganhou uma declaração do marido, Jarbas Homem de Mello, de 55. O bailarino compartilhou uma foto com a esposa, com quem tem um filho, Luca, de quase 2 anos, e escreveu uma declaração de amor para a atriz, com quem está casado há seis anos.

“Hoje é o dia dela. A alegria de viver, a mãe do meu filho, o amor da minha vida! Te desejo todo o amor, muita saúde e muitos anos de vida, que a sua caminhada seja leve e próspera e cheia de amigos”, começou o ator.