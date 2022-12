De Rondônia para o mundo: conheça Fernando de Rondônia

Fernando de Rondônia é um empreendedor e influenciador digital que nasceu em Cascavel, no Paraná, mas se mudou para Rondônia quando era criança. Desde jovem, sempre teve o sonho de morar nos Estados Unidos e, em 1998, decidiu se mudar para São Paulo para tentar realizar esse objetivo. Em 2001, finalmente conseguiu se mudar para os EUA, onde começou a compartilhar suas experiências e dicas sobre como morar fora do Brasil através de suas redes sociais.

Com o tempo, suas redes sociais cresceram e se tornaram uma comunidade de pessoas interessadas em viver em outros países. Hoje, Fernando de Rondônia tem mais de 500 mil seguidores no Facebook e 235 mil seguidores no TikTok, onde compartilha conteúdo sobre empreendedorismo, viagens e dicas para quem deseja morar fora do Brasil.

Além de ser um influenciador digital, Fernando de Rondônia também é um empreendedor de sucesso, com vários negócios no ramo de tecnologia e marketing. Seu nome, Fernando de Rondônia, foi adotado por ele em homenagem ao estado de Rondônia, onde morou por muitos anos, e sua vida fora do Brasil.

Fernando de Rondônia é um ícone para muitas pessoas que desejam viver fora do Brasil e segue inspirando pessoas a perseguir seus sonhos e a alcançar o sucesso. Se você é uma dessas pessoas, não deixe de seguir Fernando de Rondônia nas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades e dicas que ele tem a compartilhar.