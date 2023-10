Elkin Velásquez é diretor regional da ONU-Habitat para a América Latina e o Caribe

O diretor regional da ONU-Habitat para América Latina e o Caribe, Elkin Velásquez, uma personalidade mundial no debate de assuntos ligados aos assentamentos humanos e à sustentabilidade, vai proferir a palestra de abertura do IIº Encontro ICLEI Amazônia, evento que será realizado em Porto Velho, entre os dias 17 a 19 de outubro, no auditório do Ifro da Calama.

“É mais uma prova da importância do evento, quando confirmamos a presença de uma referência mundial para as discussões de cidades e sustentabilidade. O Elkin Velásquez tem muita experiência para compartilhar e é a palestra de abertura do encontro”, explicou o diretor técnico da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH), Leandro Dill.

O evento vai reunir governos locais, parceiros, especialistas e demais interessados para discutir e compartilhar conhecimentos e soluções inovadoras em prol do desenvolvimento urbano sustentável na região amazônica.

“Rondônia se destaca na Amazônia como uma terra de empreendedores. E Porto Velho tem muitas similaridades com as demais cidades da Amazônia Ocidental, mas se destaca na forma como tem conseguido promover o seu desenvolvimento e por isso conquistou como reconhecimento, sediar esse importante evento, que pode ser considerado como preparatório para a COP-30, que será realizado em Belém (PA)”, completou Dill.

MAIS DEBATES

Além do II Encontro ICLEI Amazônia, também será realizado o 1º Fórum de Sustentabilidade de Porto Velho, sob a responsabilidade da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), em parceria com entidades, também com foco no debate em torno do desenvolvimento sustentável, conservação da biodiversidade e combate às mudanças climáticas.

Vai ocorrer, ainda, a segunda sessão de 2023 do Fórum das Cidades Pan-amazônicas (FCPA) e do Encontro Regional Amazônia do Fórum CB27, um somatório de forças para a mobilização e engajamento das cidades amazônicas para discutir o desenvolvimento econômico sustentável, incentivando o protagonismo dos governos locais.

A inscrição para o evento pode ser feita por meio do site: www.sustentabilidadepvh.com.br

