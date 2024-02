Deborah Secco revela que se libertou de pressão estética: ‘Orgulho do meu corpo’

Aos 44 anos, Deborah Secco, a rainha do Camarote Quem O Globo pela segunda vez admite que, infelizmente, ainda é alvo de julgamentos o tempo todo por conta do seu corpo. Casada com o diretor de cinema Hugo Moura, de 33, com quem tem Maria Flor, de 8, a atriz sabe que é julgada por inúmeras razões. Uma delas, por exemplo, tem a ver com o fato de as pessoas não acreditarem que ela não malha nem faz dieta, mesmo tendo o corpo perfeito.