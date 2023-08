Década de conquistas: comemorando dez anos do Estatuto da Juventude em Rondônia

A Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa participou do projeto Fortalecimento das Capacidades Locais em Prevenção Combinada e Cuidado Contínuo para HIV/IST em Região de Fronteira, com objetivo de impulsionar ações para ampliação de serviços de prevenção combinada e de cuidado contínuo da pessoa com HIV, e outras infecções sexualmente transmissíveis – IST, com especial atenção para populações-chave e prioritárias

Com o resultado do projeto, a Agevisa, por meio do Núcleo Estadual de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais, recebeu da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, por meio de Termo de Cooperação com Ministério da Saúde, doação de 22 kits completos de informática para atender 16 municípios, na linha de fronteira e prioritários habilitados na política de incentivo do HIV/Aids e Hepatites Virais.

Na quinta-feira (3), durante o encerramento da Oficina de Planejamento de Ações e Metas para o ano de 2024, com participação dos técnicos e coordenadores do Serviço de Assistência Especializada em IST, HIV/Aids e Hepatites Virais, o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, e o técnico especializado do Departamento Nacional de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais/DHATI/MS, Manoel Carlos Alves Braga, realizaram a entrega de certificado em cerimônia simbólica, em Porto Velho.

Ao agradecer a UFRN pela parceria, o responsável pela Agevisa em Rondônia explicou que, os equipamentos são adquiridos por intermédio do Projeto de Fortalecimento das Capacidades Locais em Prevenção Combinada e Cuidado Contínuo para HIV/IST em Região de Fronteira, por Termo de Cooperação da UFRN com o Ministério da Saúde. Segundo Gilvander Gregório de Lima, “o projeto teve como linha de ação a prevenção combinada, ações estratégicas para populações-chave e prioritárias e cuidado contínuo para pessoas vivendo com HIV/Aids e Hepatites Virais, dos Serviços de Assistência Especializada”.

De acordo com a coordenadora estadual de IST, Aids e hepatites virais, Gilmarina Araújo, “o projeto partiu da interlocução e articulação com atores locais, do mapeamento do contexto e avaliação de necessidades em cada território, para definição das ações prioritárias que foram implementadas. Além disso, estimulou ações estratégicas específicas no contexto dos territórios em questão, especialmente considerando a região de fronteira e especificidades locais”, ressaltou.

As ações do projeto incluem: capacitação de profissionais de saúde; fortalecimento de serviços de prevenção; implementação e implantação da PEP (profilaxia pós-exposição), PrEP (profilaxia pré-exposição) e autoteste do HIV; Testagem Rápida do HIV, Sífilis e Hepatites B e C focalizada; difusão de informações sobre cuidados contínuos para HIV/IST para populações-chave e prioritárias; promoção da equidade e acesso universal aos serviços de prevenção combinada e cuidado contínuo.

Financiado pelo Fundo Global para a Aids, o projeto teve duração de três meses, com implementação que iniciou em 2022 e está em andamento. “O projeto tem alcançado resultados positivos. Até o momento, mais de mil profissionais de saúde foram capacitados e mais de 100 serviços foram fortalecidos para a prevenção e cuidado contínuo. Essas ações alcançaram um grande número de pessoas e esperamos resultados ainda mais promissores nos próximos meses e anos”, acrescentou Gilvander Gregório.

Nessa etapa, a doação feita pela UFRN em cooperação com o Ministério da Saúde atendeu aos municípios de Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, Ariquemes, Cabixi, Cacoal, Costa Marques, Jaru, Ji-Paraná, Nova Mamoré, Pimenta Bueno, Pimenteiras do Oeste, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé e Vilhena, cada um com um kit completo. Guajará-Mirim (Lacen Laboratório de Fronteira – Lafron e SAE/VE) e Porto Velho (SAE municipal e estadual) receberam dois kits cada.

