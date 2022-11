Decano representa do Poder Judiciário ao receber honraria do Ministério Público Militar

O desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia foi eleito, por aclamação, vice-presidente do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. O desembargador Carlos Alberto França (TJGO) foi escolhido o presidente do Consepre, órgão que tem como objetivo consolidar uma linha de entendimento nacional em termos de reestruturação da representatividade institucional dos presidentes dos tribunais de Justiça de todo o país.

A escolha do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia para composição da nova comissão administrativa do Consepre, ocorreu nesta sexta-feira, em Bonito-MS, e por aclamação. Além de França (TJGO) e Marcos Alaor (TJRO), também foram escolhidos os desembargadores Paulo Sérgio Velten Pereira (TJMA), como vice-presidente de Relacionamento Institucional, Iris Helena Medeiros Nogueira (TJRS), como vice-presidente de Cultura, e José Arthur de Carvalho Pereira Filho (TJMG), como vice-presidente de Inovação e Tecnologia. Além da nova composição foram aprovadas por unanimidade as alterações de nomenclatura dos cargos e a criação da Vice-Presidência de Inovação.

Para o presidente do TJRO, a eleição como vice-presidente do Consepre é um reconhecimento ao Judiciário de Rondônia e emerge com a responsabilidade de representar o tribunal e a magistratura rondoniense junto à diretoria desta importante instituição do sistema de Justiça brasleiro.

Carta de Bonito

O Conselho também tornou pública suas conclusões aprovadas por unanimidade neste encontro, dentre as quais estão o fortalecimento da atuação do Consepre como instituição máxima de Justiça estadual, para transformá-lo em um órgão permanente de consulta em todos os temas que envolvem os tribunais de Justiça estaduais. A atuação ainda mais forte na defesa das prerrogativas da magistratura também está entre os pontos abordados pela “Carta de Bonito”, documento final do evento.

O Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil nasceu no dia 5 de novembro de 2021, da união do Conselho de Tribunais de Justiça e do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça. Os ocupantes dos cargos da Comissão Administrativa exercem seus mandatos pelo período em que estiverem exercendo a Presidência dos seus respectivos tribunais.

