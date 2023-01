Decano representa Poder Judiciário na posse do Governador

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia transferiu para o dia 6 de janeiro de 2023 o feriado do dia 04, dia da instalação do Estado de Rondônia. Portanto, na primeira semana de 2023 haverá expediente de segunda a quinta nas unidades do Judiciário estadual, dentro do recesso forense.

Recesso Forense

Durante o recesso, que termina no dia 6 de janeiro de 2023, no Tribunal de Justiça e em todas as comarcas, o expediente normal permanece suspenso, bem como os prazos processuais, mas haverá plantão de magistrados, magistradas, servidores e servidoras para atendimento dos casos urgentes.

Em dias úteis, o plantão conta com a presença de 2 servidores em cada unidade judiciária e administrativa, das 8h às 12 horas. Em horário diverso e dias não úteis o plantão permanecerá de sobreaviso, ou seja, o servidor ou servidora escalado, mesmo estando em casa, fica à disposição no aguardo de chamado urgente.

Conforme o regimento interno do Tribunal de Justiça de Rondônia, durante esse período, compete aos magistrados plantonistas decidir os pedidos de liminar em mandados de segurança e habeas corpus, de liberdade provisória ou de sustação de ordem de prisão, assim como as demais medidas que clamem urgência.

No dia 9 de janeiro de 2023, o expediente voltará ao normal com atendimento ao público das 7h às 14h, em todas as unidades do Estado. Entretanto, os prazos processuais continuarão suspensos, bem como as audiências e as sessões de julgamentos até o dia 20 de janeiro, “ressalvadas as exceções legais com a finalidade de evitar o perecimento de direitos e os processos em matéria penal, em razão da regra contida no art. 798, caput, do Código de Processo Penal”, conforme dispõe a Resolução nº 032/2016-PR.

