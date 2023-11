Decisões no handebol, voleibol e futebol society movimentam os Jogos Intermunicipais de Rondônia

O feriado da Proclamação da República foi marcado por grandes disputas e emoção em Porto Velho, com as partidas finais envolvendo equipes de handebol, voleibol e futebol society, valendo título dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), promovidos pelo Governo de Rondônia, com a participação de atletas de municípios do Estado.

HANDEBOL E FUTEBOL SOCIETY

No Ginásio Cláudio Coutinho, foram realizadas as decisões do handebol. Ariquemes conquistou o primeiro lugar no masculino, enquanto Porto Velho consagrou-se campeão no feminino. No futebol society, a equipe de Porto Velho assegurou a vitória após cobrança de Shoot Out sobre Candeias do Jamari, na disputa da final feminina, garantindo o título. Na categoria masculina do futebol society, o time de Ariquemes venceu Porto Velho no tempo normal, tornando-se campeão deste ano do JIR.

VOLEIBOL

Com disputa realizada no Ginásio Fidoca, as finais do voleibol também aconteceram no feriado da Proclamação da República. A equipe de Porto Velho venceu Espigão d’Oeste na final feminina. Já no masculino, Vilhena superou o time de Espigão d’Oeste.

O Secretário de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Júnior Lopes, enfatizou a importância dos eventos: “Estamos testemunhando a força e o compromisso dos atletas, mostrando o papel vital do esporte na integração entre os municípios de Rondônia”, disse.

PLACAR

Ginásio Cláudio Coutinho – Handebol

16h – Vilhena 31 X 16 Candeias (masculino) decisão do 3° lugar;

17h30 – Porto Velho 31 x 24 Ariquemes – Final (feminino)

19h – Porto Velho 18 x 19 Ariquemes – Final (masculino).

Fidoca – Voleibol

16h – Porto Velho 3 x 1 Candeias – (masculino) 3º lugar;

17h30 – Porto Velho 3 x 0 Espigão do Oeste – Final (feminino); e

19h – Espigão do Oeste 2 x 3 Vilhena – Final (masculino).

Faculdade particular – Futebol Society

16h – Porto velho 2 x 2 Candeias do Jamari – Final (feminino)

a decisão foi no Shoot Out 2 x 1 para Porto Velho

17h15 – Porto Velho 1 x 2 Ariquemes – Final (masculino).

