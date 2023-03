Declare Seu Amor: Senadores e Deputados Federais de RO manifestam apoio ao programa do TJRO

O Poder Judiciário de Rondônia, por intermédio da Comarca de Presidente Médici, realizou duas Oficinas de Comunicação Não Violenta (CNV) com participação de 114 pessoas nas cidades de Presidente Médici e Castanheiras, voltadas à comunidade com objetivo de ampliar o conhecimento sobre o tema.

As oficinas foram ministradas pelos analistas judiciários/psicólogos(as) Fredson dos Santos Batista e Isabela Cristina Paludo, do PJRO. A primeira foi realizada no fórum de Presidente Médici e contou com a presença de 82 pessoas, na segunda, na Câmara Municipal de Castanheiras, município que faz parte da comarca, com mais 32 presentes.

As oficinas fazem parte das ações do Projeto Ressignificar Para Viver, idealizado pela magistrada Marisa de Almeida e pelo Núcleo Psicossocial de Presidente Médici, de acordo com o assistente social Aparecido Felipe Correia e a psicóloga Deime Jacqueline dos Santos Geraldo, que atuam no projeto e fazem parte do NUPS de Médici.

Segundo Felipe Correia, essa foi a primeira ação do projeto voltada à comunicação não violenta. “Também queremos promover palestras de prevenção e combate à violência doméstica, no segundo semestre deste ano”, informou o analista judiciário.

Para organização, o evento cumpriu com seus objetivos, na medida em que ampliou o conhecimento da comunidade sobre CNV e aproximou, ainda mais, a atuação do PJRO dos(as) cidadãos(ãs). As oficinas ocorreram no dia 16 de fevereiro.

Conforme destacou o assistente social Felipe, para realização dos eventos foram essenciais as colaborações dos(as) servidores(as) da Administração, Serviços Gerais e Informática da comarca, assim como da Secretaria de Assistência Social, do Centro de Referência de Assistência Social e da Câmara de Vereadores do Município Castanheiras.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO