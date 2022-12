DECORAÇÃO – Árvore de Natal feita com frascos vazios de vacina representa cuidado com a saúde dos porto-velhenses

Construída por servidores da Saúde, a decoração levou quatro meses para ser montada

Muito mais que uma simples decoração, a árvore de Natal representa a importância da vacina no cuidado e prevenção do controle de diversas doenças e também na preservação da vida.

O ornamento, exposto na Unidade de Saúde da Família Socialista, tem 1,95 metro de altura e demorou cerca de quatro meses para ser construído. A ideia surgiu da vacinadora Thays Karoline, após assistir a uma reportagem que mostrava a construção de árvores parecidas em outros estados.

“Vi a reportagem em agosto e em setembro nós já começamos a construção dessa árvore. Eu quis fazer diferente das outras, que eram feitas apenas com frascos de vacina contra a covid-19. Para a construção, nós utilizamos todos os frascos das vacinas disponíveis no calendário nacional de saúde que passaram por um rigoroso processo de esterilização e serão descartados após o período do Natal.”

A USF Socialista atende os bairros Socialista 1 e 2, e os residenciais populares Orgulho do Madeira e Cristal da Calama. A servidora explica que a construção da decoração também foi possível devido a alta demanda de vacinação na região.

“Temos na árvore 3.950 frascos de vacina. Convertendo essas doses em quantidade de pessoas, resulta em 17.500 pessoas imunizadas.” Números que reforçam os desafios enfrentados diariamente pelos 4 mil servidores públicos que trabalham na Secretaria Municipal de Saúde, incluindo zona urbana, rural e distritos, para atender os cerca de 500 mil habitantes da capital.

Thays ressalta ainda a satisfação ao ver os frascos de vacina, devido ao árduo trabalho de conscientização para aumentar a taxa de imunização das crianças atendidas na unidade.

“Como em muitas unidades de saúde, tivemos uma baixa grande de aplicação de vacinas de rotina, e muitas crianças estão com a caderneta atrasada, nosso trabalho foi focado em reduzir esse atraso e manter atualizado os cartões de vacina”.

Para a construção da árvore, a vacinadora contou com a ajuda de servidores da unidade de saúde, além de voluntários como pessoas de escolas técnicas parceiras e faculdades. Ela conta que o trabalho foi árduo, mas gratificante.

“Quando nós trouxemos a árvore para a entrada da unidade, todos os pacientes ficaram muito encantados com o brilho, com a altura e também com a mensagem que essa árvore transmite”, finaliza Thays.

Para a secretária titular da Saúde, Eliana Pasini, essa união em busca de um objetivo tem norteado as ações da Semusa. “Passamos dois anos muito difíceis por causa da pandemia e em 2022 trabalhamos muito para retomar o trabalho que vinha sendo feito. Isso demandou dedicação, esforço e unidade de toda a equipe”, aponta.

A secretária-adjunta, Marilene Penati, agradeceu a equipe da unidade de saúde Socialista pela brilhante iniciativa e aproveitou para estender o agradecimento a todos os servidores da saúde.

“Queremos agradecer a Deus pela missão que nos dá de cuidar da saúde da população e aos companheiros de trabalho que estiveram na linha de frente e permanecem firmes na luta contra as doenças, principalmente aquelas que podemos evitar com cuidados simples como vacinar. Vacinas salvam vidas. Que 2023 venha cheio de alegrias, muita saúde e vacinas no braço”.

Texto: Taís Botelho

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO