Decoração “Natal de Luz” no Palácio Rio Madeira estará disponível para visitação até o dia 11 de janeiro

A decoração Natal de Luz do Palácio Rio Madeira (PRM) em Porto Velho, tem encantado os rondonienses que visitam, o já tradicional espetáculo de luzes na sede do governo de Rondônia. Este ano, o evento trouxe um cenário mágico e repleto de simbolismos, enfatizando o período mais esperado do ano. Logo na entrada do Palácio Rio Madeira, o público é recepcionado com letreiro iluminado com os dizeres “Natal de Luz”, o visual natalino ainda se completa com decoração das fachadas e jardins; céu estrelado; uma árvore de 25 metros no centro do pátio, com cascatas de LED com uma estrela no topo.

Segundo a titular da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), Semáyra Gomes do Nascimento a iluminação no Palácio Rio Madeira estará disponível para visitação até o dia 11 de janeiro. Após essa data, as luzes serão desligadas, marcando o encerramento de mais uma edição do Natal de Luz de governo do estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta que, a decoração foi cuidadosamente planejada para proporcionar momentos de lazer para toda a família. Os visitantes têm a oportunidade de explorar um espaço decorado com esmero, onde as luzes e ornamentos oferecem um ambiente acolhedor e cheio de alegria.

“O Natal de Luz é mais do que uma decoração, é uma forma de celebrar o amor, a união e a esperança. Convidamos a população para prestigiar esse espetáculo, que é para todos os rondonienses”, enfatizou o governador.

DECORAÇÃO

O ambiente, também é composto de um túnel quadrado com comprimento de 25 m, com cordões de LED nas paredes do túnel e cascatas de LED no teto; e quatro caixas de presentes iluminadas, instaladas próximas às escadas do prédio central (Rio Pacaás Novos). Um encanto de luzes que impressiona o público.

Não perca a oportunidade de viver a magia do Natal de Luz e registrar momentos inesquecíveis com toda a família. O evento é gratuito e aberto para todos.

ENTRE NO GRUPO DE WHATSAPP E RECEBA NOTÍCIAS EM PRIMEIRA MÃO

Fonte: Governo RO