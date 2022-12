DECORAÇÃO – Natal Porto Luz 2022 encanta população de Porto Velho

Decoração do Parque da Cidade inclui corredores de led, ornamentos natalinos e árvore de 35 metros de altura

O Natal Porto Luz 2022, que acontece no Parque da Cidade, foi aprovado pela população de Porto Velho, que marca presença todos os dias para contemplar a decoração natalina. O local passou por uma ampla reforma e revitalização ao longo do ano a fim de receber as famílias neste momento das festividades.

“O Natal remete à família e à união e por isso escolhemos o parque para fazer fotos de família. Escolhemos este local para ter boas recordações, já que tudo está muito lindo”, falou a Mariana Garcia, que foi com o esposo e os filhos fazer um ensaio fotográfico na decoração do parque.

O parque ficará aberto todos os dias das 17h às 22h até o dia 6 de janeiro, com ampla programação infantil aos fins de semana até dia 25 de dezembro. Essa programação infantil foi o que atraiu a professora Marilene Vieira, que já se programa para retornar ao parque aos fins de semana para levar a filha para assistir as apresentações.

“Estamos encantadas com a iluminação e a estrutura do parque, Porto Velho merecia um local lindo assim nessa época do ano. Vou postar as fotos nas redes sociais para chamar meus amigos e familiares pra contemplarem o local também, porque a decoração está maravilhosa”, contou a professora.

A decoração do parque inclui corredores de led, árvores e ornamentos natalinos iluminados, além de uma árvore de 35 metros de altura com iluminação de led, em que a população pode entrar para tirar fotos.

A árvore gigante chamou atenção da família de Alexia Fernanda, que passava próximo ao parque, quando avistou a grande iluminação e decidiu mudar o passeio, indo até o parque para observar o que era.

“Ficamos impactados quando vimos a decoração, de longe dá para ver a árvore brilhando. Está muito lindo. Aproveitamos para tirar umas fotos da família e comer as comidas regionais das barraquinhas do Giro Empreendedor”, contou.

O presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Gustavo Beltrame, explica que o local passou por revitalização ao longo do ano e que a obra ainda não foi finalizada. Por isso, o local funciona em horário específico.

“No ano passado nós recebíamos cerca de 10 mil pessoas por dia na decoração natalina da Estrada de Ferro, este ano esperamos receber o mesmo quantitativo diário e por isso organizamos o funcionamento do parque para o horário de 17h às 22h, para manutenção e limpeza”, explicou o presidente da Emdur.

Além da Emdur, outras secretarias municipais estiveram envolvidas na preparação do local e das festividades de fim de ano, são elas: Secretarias Municipais de Obras (Semob), de Serviços Básico (Semusb), de Transportes e Trânsito (Semtran), de Meio Ambiente (Sema), de Administração (Semad), de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Fundação Cultural (Funcultural) e da Secretaria Geral de Governo (SGG).

GIRO EMPREENDEDOR

Além da decoração natalina e da programação infantil, a população pode contemplar as barraquinhas da Feira Giro Empreendedor com exposição de artesanato e venda de comidas regionais, doces gourmets, crepes, cachorro quente, pastéis variados, hambúrgueres, sorvetes, pipocas, entre outras opções.

A feira também acontece no Parque da Cidade, em dois períodos, de 5 a 11 de dezembro e de 15 a 23 de dezembro, das 17h às 22h, oportunidade ideal para as compras de Natal, onde será possível encontrar guirlandas, toalhas de mesa, panos de pratos, produtos de decoração natalina, alimentos, vestimentas, bonecos e outros. Além disso, também haverá itens produzidos e vendidos regularmente pelos participantes, como artigos de madeira, brinquedos, tapetes, geleias, acessórios, corte e costura, sabonetes artesanais, bonecas de pano e doces diversos.

Mais de 100 pequenos empreendedores são contemplados com essas duas ações realizadas pela Prefeitura de Porto Velho, sob a coordenação do Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico, da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).

PROGRAMAÇÃO NATAL PORTO LUZ 2022

Sexta-Feira (9/12)

19h30 – Marcha Animada (Kira Garcez);

20h45 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez).

Sábado (10/12)

17h – Marcha Animada (Kira Garcez) ;

17h45 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez);

18h30 – Espetáculo Jardim Secreto (Ballet Semdestur);

19h45 – Teatro Musical (Kira Garcez);

20h30 – Express Arte (Dança Natal Feliz).

Domingo (11/12)

18h – Banda Musical Escola de Música Laio;

19h15 – Coral Mais Perto (Igreja Mundial);

20h30 – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Sexta- Feira (16/12)

Com a presença do Papai Noel

19h30 – Marcha Animada (Kira Garcez);

20h45 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez).

Sábado (17/12)

Com a presença do Papai Noel

17h45 – Marcha Animada (Kira Garcez);

19h – Espetáculo Teatral (Igreja Quadrangular);

19h30 – Apresentação de Banda Musical (EASOUDS);

20h – Teatro Musical (Kira Garcez);

21h – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez).

Domingo (18/12)

18h30 – Encontro de Fanfarras e Bandas (Especial De Natal);

20h30 – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Sexta-Feira (23/12)

Com a presença do Papai Noel

17h – Marcha Animada (Kira Garcez);

17h30 – Musical Jesus Esperança (Igreja Shallon);

18h – Apresentação Animação Bozó e Lelé no Reino do Natal;

19h – Alciréa e Banda Canta e Encanta Especial de Natal;

19h30 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez);

20h30 – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Domingo (25/12)

17h45 – Marcha Animada (Kira Garcez);

20h30 – Teatro Musical (Kira Garcez);

20h30 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez).

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Beatriz Galvão e Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO