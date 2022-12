DECRETO – Porto Velho divulga calendário com feriados e pontos facultativos para 2023

Ao todo, 141 unidades de ensino da rede municipal passaram por reformas de pequeno, médio e grande porte

Durante todo o ano de 2022, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), trabalhou intensamente para que a educação municipal se torne cada vez melhor. E os resultados já estão aparecendo: 38 salas construídas ou ampliadas para ofertar novas vagas em 13 escolas, além do alto índice de alfabetização na idade certa entre crianças do 1º ao 3º ano da Educação Básica.

A pasta da educação teve destaque com os investimentos, que incluem aquisição de tecnologia pedagógica, garantia de alimentação escolar de qualidade, construções e reformas, ampliações das unidades escolares e entrega de novas salas de aula em 13 das 141 unidades escolares. Ainda houve a implantação do programa Alfabetiza Porto Velho, que junto a equipe técnica especializada em educação, contratada pelo Tribunal de Contas de Rondônia, visou a recuperação da aprendizagem prejudicada durante a pandemia e que obteve êxito bem acima das expectativas, com 90% de aproveitamento.

O prefeito Hildon Chaves reafirmou o compromisso de sua administração com a qualidade do ensino e atribuiu os bons resultados ao empenho dos profissionais da Educação, aos estudantes e suas famílias. “O trabalho de educar com qualidade é a nossa missão. Mas, eu dedico todo o reconhecimento de ações que ganharam destaque na educação em 2022 aos profissionais da Semed, aos estudantes e suas famílias. É um estímulo para continuarmos investindo na melhoria constante da educação em Porto Velho”, afirmou o prefeito.

Segundo a secretária Gláucia Negreiros, esses resultados e ações aumentam a responsabilidade da Semed em apresentar índices de qualidade e ampliação ainda melhores nos próximos anos e garantir a continuidade de uma educação de excelência. “Aumenta a nossa responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é revigorante saber que as medidas adotadas e as parcerias estabelecidas trouxeram resultados tão positivos num curto espaço de tempo. Vamos avançar muito mais. Agradeço aos gestores e toda a equipe de servidores pelas vitórias alcançadas neste ano”, disse.

INFRAESTRUTURA

Ao todo, 141 unidades de ensino da rede municipal passaram por reformas de pequeno, médio e grande porte. O setor de manutenção está realizando melhorias ainda em mais algumas unidades. As escolas que passaram ou estão em fase de conclusão nas construções ou ampliação de salas de aulas, que por consequência aumentarão o número de ofertas para o ano letivo de 2023 em mais de 8 mil vagas, são: EMEI Judith Honder, com mais 04 salas, Eng. Walmer Adão Denny Siqueira , com mais 01 sala, Nova República, 03 salas novas, Riacho Azul , 01 sala, Lar da Criança, 03 salas, Senador Olavo Gomes Pires, 03 novas salas.

No Ensino Fundamental, são: Maria Casaroto Abati, 9 salas novas, Riacho Azul, 4 salas, Tucumã, 2 salas, Krys Damaris , 4 salas, Ermelindo Brasil, 2 salas, Nossa Senhora de Nazaré e Boa Esperança, com 1 sala nova, cada.

A Secretária Gláucia informou que novas mesas e cadeiras foram cedidas pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc), em uma parceria inédita que resultou na doação de 1.050 peças para mobiliar as novas salas de aulas. “Queria agradecer a Seduc pela prontidão e disposição ao atender nosso pedido, essas parcerias só valorizam a educação e quem ganha é a comunidade escolar como um todo”, completou.

Texto: Géri Anderson

Fotos: Leandro Morais e arquivo

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO