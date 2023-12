Tarifa cobrada no app é a mesma e pode até ser parcelada no cartão de crédito

Além da ampliação da frota, com a chegada dos novos ônibus, os usuários do transporte coletivo de Porto Velho também contam com a facilidade de recarga do cartão ComCard Cidadão e ComCard Estudante por meio do aplicativo de pagamentos RecargaPay, com a conveniência para os clientes, que poderão abastecer os seus cartões sem pegar fila, de qualquer lugar e em qualquer horário, por meio do seu smartphone.

Além da possibilidade de adquirir a passagem por meio do app RecargaPay, os clientes do ComCard também recebem 5% de cashback caso o pagamento seja realizado com cartão de crédito, ou seja, os clientes recebem 5% do valor de volta em recargas de até R$ 20. O valor da passagem no app é o mesmo valor da tarifa vigente.

O RecargaPay é uma plataforma de pagamentos completa que visa facilitar a vida financeira de seus clientes, oferecendo diferentes serviços financeiros por meio do celular. Com a maior cobertura do país com sua oferta de recarga de cartão de transporte, o app já oferece o serviço em mais de 30 cidades brasileiras, e é o primeiro método de recarga digital de Porto Velho. Além de poder pagar a recarga com o saldo da carteira digital, o cliente também pode optar por pagar via cartão de crédito, e até mesmo com a possibilidade de parcelar em até 12x.

Para fazer a recarga, basta que o cliente faça o cadastro no app (disponível para download gratuitamente nas plataformas Android e iOS) e selecione a opção “Recarga de Transporte” na página inicial. Ali, o usuário encontra a opção ComCard e adiciona o número do seu cartão para fazer as recargas. Os créditos podem ser validados dentro do ônibus em até 30 minutos depois da compra da recarga.

Além da recarga de cartão de transporte, o RecargaPay também permite o pagamento de contas com qualquer cartão de crédito, transações com Pix, recarga de celular, vales-presente, entre outros. Para outras informações, acesse: www.recargapay.com.br.

COMO ADQUIRIR?

ComCard Estudante – Os estudantes da rede pública e privada de ensino possuem direito a desconto de 50% no valor da tarifa. Para usufruir o benefício basta comparecer num Ponto de Cadastro ComCard portando cópia do RG, CPF, Comprovante de Endereço atualizado (30 dias) e Declaração Escolar. Acesse o site www.compvh.grupojtp.com.br para localizar o Ponto de Cadastro mais próximo.

ComCard Cidadão – Para ter acesso à integração entre as linhas de transporte coletivo de Porto Velho e ainda desconto no valor da tarifa, o cidadão porto-velhense conta com o ComCard Cidadão. Para adquirir basta comparecer em um dos pontos de cadastro ou pontos de venda físico. A 1ª via do ComCard é gratuita, sendo necessário uma recarga mínima de duas tarifas vigentes, que são convertidas em crédito para utilização. Acesse o site www.compvh.grupojtp.com.br para localizar o Ponto de Cadastro ou Ponto de Venda mais próximo.

Texto: SMC

Foto: Ana Flávia Venâncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO