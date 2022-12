DEDICAÇÃO – Com mais de 15 mil atendimentos durante a pandemia, projeto Cuidando do Cuidador segue com ações remotas

Iniciativa busca capacitar e promover o bem-estar físico e mental dos profissionais de saúde

Iniciado em 2020 durante a pandemia, o projeto Cuidando do Cuidador continua realizando ações itinerantes nas unidades de saúde da rede municipal. A iniciativa é da Divisão de Acompanhamento de Condições de Trabalho em Unidades de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde (Semusa) com objetivo de capacitar e promover o bem-estar físico e mental dos profissionais.

O coordenador de Planejamento de Saúde do Servidor, Valdir Alves, conta que o projeto Cuidando do Cuidador começou no auge da pandemia, para garantir atendimento célere e prioritários para os profissionais de saúde, grandemente afetados pelo coronavírus.

“Em 2020 implantamos o ambulatório de saúde do trabalhador, com equipe multidisciplinar voltada para atender os profissionais da saúde com suspeita de covid. Foram mais de 15 mil atendimentos em pouco mais de um ano”.

Com a redução dos casos de covid-19, em dezembro de 2021 o espaço físico do ambulatório foi fechado. No entanto, as ações de prevenção e promoção da saúde do trabalhador continuaram sendo efetuadas dentro das unidades de saúde da rede municipal durante todo o ano de 2022.

Entre as ações está a implantação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Cipa) nas unidades de saúde. Segundo o coordenador de Planejamento de Saúde do Servidor, Valdir Alves, “14 Cipas foram criadas durante esse ano e a programação é que todas as unidades da rede municipal estejam com suas comissões em funcionamento até o final do primeiro semestre do próximo ano”.

A Cipa realiza o monitoramento das fragilidades no ambiente de trabalho de cada unidade. Diante disso, busca alternativas e capacitações para prevenção de ocorrências com os servidores, como evitar acidentes biológicos com perfurocortantes ou de trajeto típico e atípico.

Nesses quase dois anos de existência, o projeto Cuidando do Cuidador já realizou diversas atividades em diferentes frentes de atuação, seja com orientação e palestras ou com serviços de saúde como vacinação, exames e testes para detecção de doenças.

“O profissional de saúde sempre foi muito exigido, pois tem a missão de salvar vidas. Porém, na pandemia, nos vimos ainda mais sobrecarregados com tamanha demanda. Por isso, é extremamente importante cuidar de quem cuida, zelar pela saúde do servidor ao longo de todo o ano”, finaliza Valdir Alves.

