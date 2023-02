Defensoria Pública do Estado de Rondônia concede homenagem ao TJRO 

Judiciário é signatário de Termo de Ajustamento de Gestão para ampliação da justiça gratuita ao cidadão

O Tribunal de Justiça de Rondônia recebeu esta semana uma homenagem da Defensoria Pública do Estado de Rondônia durante solenidade de posse de novas defensoras e novos(as) servidores(as). A homenagem também foi entregue ao Governo do Estado de Rondônia e aos órgãos de controle, do legislativo, instituições que, assim como o Judiciário, são signatários do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) para a ampliação da justiça gratuita ao cidadão.

A entrega foi durante solenidade que ocorreu no Teatro Estadual Guaporé, quando foram empossadas quatro novas defensoras públicas aprovadas no 4º Concurso para Membras e Membros da instituição, e também 30 servidores(as) aprovados(as) no 2º Concurso para integrantes do Quadro Administrativo.

O Defensor Público-Geral, Hans Lucas Immich, entregou a homenagem ao juiz secretário geral do TJRO, Rinaldo Forti que enalteceu a importância da instituição para sistema de Justiça e para a população hipossuficiente.

O procurador-geral do Estado de Rondônia, Maxwel Mota de Andrade, recebeu a placa representando o governador do Estado, Marcos Rocha. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Paulo Curi Neto, recebeu a placa de homenagem ao Tribunal de Contas do Estado. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, Adilson Moreira de Medeiros, recebeu a placa em homenagem ao órgão. O promotor de Justiça, Tiago Lopes Nunes, recebeu a placa em homenagem ao Ministério Público do Estado. A chefe de gabinete Ana Paula Ramos Silva recebeu a placa em homenagem ao conselheiro Edilson de Sousa Silva, do Tribunal de Contas do Estado.

