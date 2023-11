Defesa Civil alerta para risco de enchentes em SP; saiba como agir

Reprodução Celso Amorim





Nesta sexta-feira (24), o Palácio do Planalto foi palco de um encontro diplomático entre o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, e o Assessor Especial da Presidência, Celso Amorim. O objetivo da reunião foi fortalecer e preservar a relação bilateral entre os dois países sul-americanos.

Scioli, embaixador argentino, mantém boas relações com membros do futuro governo de Javier Milei, que assumirá a presidência em 10 de dezembro.

Considera-se que Scioli pode desempenhar um papel fundamental na manutenção da estabilidade nas relações bilaterais, sendo cogitada a possibilidade de sua permanência no cargo após a posse de Milei.

A conversa entre Amorim e Scioli, que se estendeu por cerca de uma hora, abordou temas importantes do relacionamento bilateral entre Brasil e Argentina, destacando a importância do diálogo constante entre as nações vizinhas.

A promoção de uma aliança estratégica é um dos pontos defendidos por Scioli, que busca consolidar laços sólidos entre os dois países. Com a recente vitória de Milei nas eleições presidenciais argentinas, intensificaram-se os esforços diplomáticos para aproximar posições com o governo brasileiro.





A manutenção de um canal diplomático aberto entre figuras-chave dessas relações é crucial para desestressar o vínculo bilateral. Espera-se, ainda, uma possível moderação do discurso de Milei em relação ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após a intensa campanha eleitoral.

Durante a corrida presidencial na Argentina, Milei chamou Lula de comunista e corrupto.

Fonte: Nacional