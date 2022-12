Defesa Civil de SP alerta para chuvas intensas a partir de hoje

Reprodução Ibaneis Rocha foi o mais votado na eleição no Distrito Federal para o cargo de governador

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse que a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) trabalha com a informação de que Alan Diego dos Santos Rodrigues, c umplice do bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa , fugiu de Brasília. George Washington foi preso no último sábado por suspeita de ato terrorista perto do aeroporto da capital federal.

“A polícia já identificou essa pessoa, está fazendo as buscas. Pelo que tenho alcançado aqui pela polícia, ele já se evadiu do DF, mas eles estão atrás e a gente deve ter notícia nas próximas horas”, afirmou o governador.

Ontem, a PCDF já tinha Alan Diego dos Santos apontado como ajudante nos atos. Um terceiro suspeito não teve nome divulgado.

George Washington foi preso no sábado, dia 24, dentro de um veículo com “grande quantidade de explosivos, armamento e munições”, segundo nota da polícia.

De acordo com as investigações, ele tem registro de Caçador, Atirador e Colecionador – CAC, mas tudo que foi apreendido está fora da norma. “Se esse material adentrasse o Aeroporto de Brasília, seria uma tragédia, mas nós conseguimos interceptar e evitar”, afirmou o delegado-geral da PCDF, Robson Cândido.

Divulgação Polícia Civil do DF divulga armas usadas por suspeito de terrorismo em Brasília (24/12/2022)

Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, o suspeito confessou ter montado explosivos em uma área de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília, afirmou que gastou cerca de R$ 170 mil com armas e que planejava um possível atentado organizado na cidade que seria colocado em prática nos próximos dias.

O que o foi apreendido?

dois revólveres;

duas espingardas;

três pistolas;

cinco emulsões explosivas;

munições;

uniformes camuflados.

Aeroporto reforçará segurança

O Aeroporto Internacional de Brasília informou através de um comunicado que reforçará o policiamento ostensivo e a vigilância do terminal a partir de hoje, após o bolsonarista George Washington armar explosivos em um caminhão-tanque que entraria no local.

Após a tentativa de atentado terrorista na véspera de Natal, em que um bolsonarista armou uma bomba com o objetivo de explodir um caminhão com combustível no Aeroporto de Brasília, o futuro ministro da Justiça se pronunciou sobre reavaliar o esquema de segurança que envolve a posse de Lula no dia 1º de janeiro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional