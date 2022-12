Defesa Civil de SP alerta para chuvas intensas a partir de hoje

Reprodução/Twitter Onda de frio nos EUA já deixou mais de 50 mortos

Subiu para 57 o número de mortos na tempestade Elliot , que atinge os Estados Unidos desde 23 de dezembro, além de deixar milhares de pessoas sem energia elétrica em diversas partes do país, afirma a norte-americana CNBC . Nesta segunda-feira (26), autoridades classificaram o fenômeno como a ” tempestade do século “.

Leia também Estados Unidos: onda de frio já causou ao menos 48 mortes

“É cedo demais para dizer que acabou”, afirmou a governadora de Nova York, Kathy Hochul. Ela ainda acrescentou que ainda se espera a queda de mais 30 cm de neve. “É claramente a tempestade de neve do século”, completou.

Pelo menos 27 das mortes ocorreram em Buffalo e no condado de Erie, no oeste de Nova York . Segundo um levantamento da rede NBC News, as outras mortes foram registradas, no Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, Nova York, Ohio, Oklahoma, Tennessee e Wisconsin.

Veja os problemas causados pela tempestade:

Cancelamento de cerca de 15 mil voos;

Mortes relatadas em 9 dos 50 estados americanos;

Temperaturas negativas em 48 estados;

Milhares de pessoas sem energia.





Desde a semana passada, mais de 240 milhões de pessoas já foram afetadas pelos alertas meteorológicos no país. O número representa 70% da população dos Estados Unidos.

Nesta terça-feira (27), os ventos e as nevascas causaram o cancelamento de 4.410 voos, de acordo com o site de rastreamento FlightAware. A Amtrak, empresa estatal federal de transporte ferroviário de passageiros, já cancelou dezenas de trens, também por conta dos problemas relacionados ao tempo.

A Casa Branca informou nesta segunda-feira (26) que Biden determinou o estado de emergência em Nova York, após uma conversa com a governadora do estado, Kathy Hochul. O presidente ainda ordenou a assistência federal para ajudar os órgãos estaduais. A ação autoriza o Departamento de Segurança Interna a coordenar todos os esforços de socorro para a população local que esta sofrendo com os efeitos das tempestades.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo