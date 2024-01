Defesa Civil Estadual amplia raio de atuação criando 22 unidades municipais

A divulgação do calendário de pagamento dos servidores do Estado de Rondônia é uma medida que ressalta a diretriz de valorização dos servidores públicos; nesse sentido, o Governo publicou no Diário Oficial do Estado, o calendário com as datas de pagamentos para o ano de 2024. O cronograma prevê, inclusive, as datas de liberação das duas parcelas do 13º salário.

PLANEJAMENTO

O calendário de pagamento é um trabalho conjunto da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) e Secretaria de Estado de Finanças (Sefin). O primeiro pagamento do ano de 2024 acontecerá no dia 31 de janeiro, a primeira parcela do 13° salário será paga no dia 12 de julho, e a segunda parcela em 12 de dezembro.

De acordo com o superintendente Estadual de Gestão de Pessoas, Silvio Luiz Rodrigues, a divulgação do calendário de pagamento permite ao servidor se programar. “Quando informamos as datas de pagamentos, o servidor pode fazer o seu planejamento de vida pessoal”, explicou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a divulgação do calendário anual de pagamento reforça a garantia da informação e transparência da gestão.

O calendário foi planejado de acordo com o padrão normatizado na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Fonte: Governo RO