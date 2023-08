DEFESA CIVILNível do rio Madeira continua em cota de alerta devido à estiagem

Navegação noturna está proibida pela Marinha

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil Municipal, vem intensificando o monitoramento do nível do rio Madeira. “No primeiro dia útil desta semana, segunda-feira (28), foi registrada a marca de 2,77 metros, e a tendência é que continue baixando”, informou o gerente de Operações da Defesa Civil, Anderson Luiz.

Neste período de estiagem, quando o rio Madeira chega aos 4 metros, a Defesa Civil já entra em estado de alerta. Prevendo riscos, a Marinha já havia proibido a navegação noturna.

“Nós recebemos várias imagens via WhatsApp de uma embarcação do tipo reboque, que pegou fogo próximo ao município de Manicoré, no Amazonas. As informações preliminares sobre o sinistro são que, com o nível do rio Madeira baixo, o tanque do rebocador tenha batido em pedras e explodiu. Com esse baixo nível do rio, ficam difíceis as condições de navegabilidade, surgem pedrais e bancos de areia que dificultam a navegação, é perigoso rasgar o fundo dos barcos e balsas”, explica o coordenador da Defesa Civil, Elias Ribeiro.

O monitoramento do rio Madeira é feito a partir de informações repassadas por órgãos como a Agência Nacional de Águas (ANA), Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e Centro Nacional de Monitoramento de Alerta de Desastre Natural (Cemaden), que monitoram todas as áreas de risco. Em Porto Velho, de acordo com dados da CPRM, o rio Madeira está na cota de alerta e a Defesa Civil Municipal segue realizando trabalhos intensos de monitoramento diários, verificando barrancos e orientando as comunidades ribeirinhas do alto, médio e baixo Madeira.

Em casos de emergência o telefone da Defesa Civil é 199, das 8h às 18h. Plantão 24 horas: (69) 98473 2112.

Texto: Rando Silva

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

