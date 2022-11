Defesa de Flordelis afirma que ex-deputada foi torturada na cadeia

Fernando Frazão Agência Brasil A ex-deputada federal Flordelis

A defesa da pastora Flordelis afirma que, durante a prisão, ela foi torturada e extorquida por agentes penintenciários. A alegação ocorre a dois dias do início do julgamento da ex-deputada pela morte do pastor Anderson do Carmo, em 2019.

De acordo com os advogados, a chantagem começou em maio deste ano, após ela ser flagrada usando um celular na cela em que ficava. Depois de cinco meses, a ex-deputada foi flagrada com dinheiro na genitália e teria confrontado a direção sobre a falta de segunça no presídio, denunciando dois agentes penitenciários. Ainda segundo a defesa, logo após o registro ela teria sido agredida.

“Ela foi flagrada com um dinheiro na genitália para dar aos guardas que a chantageavam. Quando foi levada à direção ela questiona a falta de segurança e informa quem estava a extorquindo. Fomos no dia seguinte entender o que estava acontecendo e vimos ela andando torta, fazendo cara de dor. Ao nos encontrar ela começa a chorar e quando pedimos para ela levantar a camisa vimos que ela estava com várias marcas roxas, hematomas e queimaduras de cigarro”, diz Janira Rocha, uma das advogadas da ex-deputada.

De acordo com a defesa, os dois agentes foram transferidos de presídio após a instauração de um procedimento interno para apuração dos fatos. Na preparação para o julgamento, Flordelis relatou que as agressões cessaram.

Os advogados de Flordelis e outros três réus que irão a julgamento nesta segunda (7) acreditam que eles serão inocentados no juri.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional