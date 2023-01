Delegacia Virtual da Polícia Civil de Rondônia é integrada ao Portal do Cidadão

Para ampliar a eficiência e qualidade da prestação dos serviços públicos com o uso da tecnologia, a Superintendência Estadual de Tecnologia e Comunicação – Setic, em parceria com a Polícia Civil de Rondônia (PC) publicou na terça-feira (18) o serviço da Delegacia Virtual no Portal do Cidadão.

A Delegacia Virtual é uma ferramenta fácil e interativa da Polícia Civil que permite ao usuário comodidade no registro de ocorrências como: Furto, Extravio/Perda, Roubo, Acidente de trânsito (sem vítima) e Outros Ilícitos Penais e Ocorrências Não Criminais e que agora compõe a Carta de Serviços do Governo do Estado.

A gerente de Transformação Digital, Anny Ribeiro, explicou que foi realizada consultoria das ações da Polícia Civil, com objetivo de inserir o serviço de Boletim de Ocorrência no Portal do Cidadão de forma redirecionada para o Site da Delegacia Virtual da PC.

“Através da Plataforma Estadual de Serviços de Rondônia (Alpha), auxiliamos a gestora de serviços da Polícia Civil, Blandina Silva, na realização do cadastro do Serviço da Delegacia virtual”, explicou a gerente.

A gestora de serviço, Blandina Silva, destacou que a nova integração dará uma maior visibilidade ao serviço criado durante a pandemia e que oferta uma maior comodidade ao cidadão que necessita realizar a abertura do boletim de ocorrência.

O governador do Estado, Marcos Rocha, enfatizou que o desenvolvimento do Portal do Cidadão é fruto de muita análise e planejamento. “A integração de duas ferramentas que contribuem com o cidadão, reflete o compromisso do Poder Executivo Estadual, possibilitando por meio de procedimentos inovadores o atendimento das demandas e consequentemente, a melhoria e qualidade de vida da população”, disse o governador, destacando, inclusive, que a plataforma, atende ao Plano Estratégico de Rondônia em seu Eixo de Gestão Estratégica, que visa aumentar a eficiência e a qualidade da prestação do serviço público com o uso de tecnologia, integrando todos os serviços públicos acessados de forma remota pelo cidadão.

PORTAL DO CIDADÃO

O “Portal do Cidadão” é uma plataforma que integrará e unifica os serviços de interesse do cidadão como: os agendamentos de Carteira de Identidade (RG); do Passe Livre do idoso/portador de deficiências; Solicitação da CNH definitiva e mais outros 50 serviços prestados no Tudo Aqui. Além da realização de serviços como solicitações e acompanhamento de etapas de atendimento, o portal será canal direto de comunicação, como informativos, campanhas e avisos relevantes.

Fonte: Governo RO