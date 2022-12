Delegada é alvo de operação por envolvimento com ‘Faraó dos Bitcoins’

Reprodução undefined

A delegada Daniela dos Santos Rebelo Pinto é um dos alvos da operação Novo Egito, deflagrada nesta manhã pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Ela é suspeita de receber propina de Glaidson Acácio dos Santos, o ‘Faraó dos Bitcoins’, quando ainda atuava na Delegacia de Defraudações.

Foram expedidos 12 mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. Daniela não teve mandado de prisão expedido, apenas de busca e apreensão. A ação é um desdobramento da operação que prendeu Glaidson, em agosto de 2021.

A delegada Daniela dos Santos Rebelo Pinto e três policiais civis foram incluídos na lista de denunciados. O MP-RJ imputa o crime de corrupção passiva, por conta de uma diligência policial feita pelos quatro contra uma empresa concorrente da GAS Consultoria e Tecnologia, do Gladson.

Glaidson Acácio dos Santos foi preso na Operação Kriptos, desencadeada pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Glaidson é acusado de comandar um esquema bilionário de pirâmide financeira, por meio de sua empresa G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda. O empresário foi acusado de lesar milhares de investidores no mercado de criptomoedas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional