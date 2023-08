Delegado Camargo consegue investimentos sociais da Energisa para a Amaar de Ariquemes

O deputado Delegado Camargo (Republicanos) recebeu em seu gabinete na manhã da última segunda-feira, 21, o diretor de relações institucionais da Energisa, Juscelino Amaral, para tratar sobre a dívida em impostos que a empresa tem com o estado de Rondônia, que hoje ultrapassa os R$ 2 bilhões de reais. A Energisa está entre as quatro maiores devedoras do estado, lista que tem ainda as Usinas do Madeira e a o frigorífico JBS (dos irmãos Wesley e Joesley Batista) como os maiores devedores do fisco estadual.

Durante a conversa, Juscelino destacou os investimentos feitos pela empresa em Rondônia para melhoria da capacidade energética do estado e falou do interesse da empresa em regularizar a questão dos débitos, assumidos com a privatização da antiga Ceron. Camargo destacou que Rondônia precisa muito desses recursos para a promoção de políticas públicas, investimento em saúde e educação e que o adimplemento é uma obrigação da empresa, detentora de concessão pública.

A boa notícia desta reunião com o diretor da empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em Rondônia diz respeito a investimentos a serem feitos na Amaar. Buscando alternativas que apoiem as iniciativas sociais e filantrópicas, especialmente na área de saúde, o deputado Delegado Camargo conseguiu com o diretor da Energisa a inclusão da Associação das Mães de Autistas de Ariquemes (Amaar) no Programa de Eficiência Energética da Energisa, que consiste em instalação de painéis solares, trocas de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, trocas de geladeiras antigas por aparelhos mais econômicos e orientação sobre o consumo consciente. Para a execução do programa, será feito um estudo de viabilidade e de necessidade de carga no prédio da Amaar em Ariquemes e a partir disso implantados os equipamentos que vão ajudar na economia da Associação com energia elétrica, o que fará com que sobre recursos para novas ações destinadas aos autistas.

Camargo agradeceu a atenção do diretor e fez questão de destacar o impacto que o Programa de Eficiência Energética fará para a Amaar, que atende crianças e adolescentes autistas de todo o Vale do Jamari. Recentemente, Camargo destinou R$ 300 mil em emenda parlamentar para que a Amaar construa oito novas salas de aulas e possa ampliar seu atendimento.

Texto: Jocenir Sergio Santanna / Assessoria parlamentar

Foto: Welik Soares / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO