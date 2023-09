Delegado Camargo destina R$ 150 mil para exames de ultrassonografia em Pimenta Bueno

A prática de artes marciais em Cujubim acaba de receber um reforço significativo. O deputado estadual Pedro Fernandes (PTB) anunciou uma emenda no valor de R$ 50 mil destinada ao Projeto Pequeno Samurai, uma iniciativa que busca promover o desenvolvimento físico, mental e social de crianças e adolescentes por meio do Jiu-Jitsu. A contribuição foi feita por meio de indicação do vereador Reginaldo do Galo Velho (PTB), que atua em torno desta causa esportiva.

Com a emenda, o projeto poderá adquirir kimonos, camisas, bermudas, placas de tatames e faixas brancas. Este aporte não apenas fortalece a prática esportiva, mas também visa prover serviços indiretos de saúde pública, melhorar o desempenho técnico dos praticantes e combater o sedentarismo, elevando assim a qualidade de vida dos alunos.

Ao comentar sobre a destinação, o deputado Pedro Fernandes declarou que “o Projeto Pequeno Samurai é um pilar essencial na promoção do esporte e bem-estar em Cujubim. Reconhecemos a importância de atividades que contribuam para o desenvolvimento de nossos jovens. Estou honrado em poder colaborar e admirado com a determinação de todos que tornam este projeto possível.”

O projeto, até então, enfrentava desafios devido à falta de equipamentos adequados. A contribuição do deputado busca não somente otimizar a prática técnica, mas também reverter um possível desinteresse pela modalidade.

Em um momento onde a administração pública tem se dedicado intensamente a setores como saúde, educação e assistência social, o Projeto Pequeno Samurai aparece como uma resposta concreta ao esforço coletivo de oferecer oportunidades esportivas que têm impacto direto na saúde e bem-estar. Com os novos equipamentos, espera-se um crescimento no interesse pelo Jiu-Jitsu na cidade, evidenciando o papel do esporte como instrumento de transformação.

Concluindo, o deputado fez questão de parabenizar a equipe do Projeto Pequeno Samurai. “Este trabalho mostra o compromisso de Cujubim com o futuro de sua população. Juntos, continuaremos a garantir que mais cidadãos se beneficiem desse impacto positivo.”

Texto: Ivan de Lara / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO