Delegado Camargo estará com o gabinete móvel na Expovel e promete atração especial

Assim como fez na Expoari, quando recepcionou a população para um bate papo, troca de informações, coleta de sugestões, críticas e encaminhamentos importantes como um abaixo assinado de mais de 3 mil assinaturas pedindo melhorias para a BR 364, o deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) estará com um estande completo atendendo à população de Porto Velho e região durante toda a 10ª edição da Expovel, que acontece na capital do estado de 23 a 27 de agosto, no Parque dos Tanques, na capital.

De acordo com o deputado, o lugar dos parlamentares não é só na tribuna ou nos gabinetes, mas sim nas ruas dos 52 municípios de Rondônia ouvindo a população e buscando ficar por dentro das demandas da comunidade. “Eu quero o meu gabinete acessível para todas as pessoas. O objetivo do meu gabinete móvel é fazer um mandato participativo e próximo do povo”, destacou o deputado.

Para percorrer os municípios de Rondônia, o Delegado Camargo comprou e projetou um ônibus com todo equipamento necessário para receber a população em audiência, onde aportam as reclamações e sugestões da comunidade. O gabinete móvel do deputado Delegado Camargo estará presente no retorno da Expovel, onde o deputado e os servidores do gabinete vão recepcionar a população para uma conversa de perto, frente a frente. “Essa linda festa, a Expovel, que foi custeada pelos cofres públicos, o dinheiro dos seus impostos, também deve servir para servir o povo, porque o trabalho não pode parar nunca. Estou esperando vocês trazerem as denúncias, sugestões, críticas e principalmente as ideias de melhoramento para Porto Velho e para todo o estado de Rondônia. Nosso gabinete móvel é uma extensão da nossa atuação na Assembleia, estará sempre junto ao povo, porque o trabalho não pode parar”, disse o deputado.

Além do gabinete móvel, atendendo a população e mostrando o trabalho parlamentar desenvolvido deste primeiros sete meses de mandato, onde é um dos parlamentares mais atuantes da atual legislatura, Camargo promete uma grande surpresa para a quem visitar o seu estande na Expovel. “Estarei desde a segunda-feira atendendo a população, com uma atração especial que as pessoas de bem, trabalhadores que defendem a pátria e a família vão adorar. Vamos juntos, pois Rondônia é grande, de gente ordeira e comprometida com o desenvolvimento do nosso estado. Venham todos”, convidou o deputado.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna / Assessoria parlamentar

Foto: Reprodução/Assessoria

Fonte: Assembleia Legislativa de RO