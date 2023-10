Delegado Camargo foi o único a votar contra aumento de ICMS em Rondônia e exige que governador vete reajuste

Por meio de uma indicação efetiva do deputado estadual Jean Oliveira (MDB), a equipe da 5ª Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) começou, na última semana, os esperados trabalhos de manutenção e recuperação da Rodovia RO-484 (P-18 e/ou linha 192) entre as rodovias 370 e 491, no município de Santa Luzia d’Oeste.

Em uma atuação voltada às necessidades da população rondoniense, o deputado Jean Oliveira, identificando a urgência da região, prontamente encaminhou a indicação para os serviços na RO-484. “Quero registrar meu profundo agradecimento ao governador Marcos Rocha pelo apoio contínuo e sua visão voltada para o desenvolvimento de nossas rodovias. Também sou grato ao diretor do DER, Eder Fernandes, e a toda sua equipe, pelo empenho e dedicação na melhoria de nossas estradas. Essa colaboração é crucial para garantir o progresso e bem-estar da população rondoniense”, enfatizou o deputado Jean Oliveira.

Nilson Oliveira, responsável pela 5ª Regional do DER, detalhou que há anos, a rodovia não recebia um serviço de limpeza lateral, fundamental para garantir visibilidade e segurança aos usuários. “A atual intervenção não se limita a esta limpeza, mas também engloba patrolamento, desobstrução de saídas de água e encascalhamento em pontos específicos”, explicou.

O diretor-geral do DER, Eder Fernandes, reforçou o compromisso do DER em manter as rodovias trafegáveis todos os dias do ano, independentemente das condições climáticas.

O prefeito de Santa Luzia d’Oeste, Jurandir de Oliveira, acompanhado do vice-prefeito Uesnei Cleiton e do presidente da câmara, o vereador Aldair Leite, ressaltou que a manutenção é fundamental para o desenvolvimento local e o escoamento da produção. “Agradeço ao governador, Coronel Marcos Rocha, e ao diretor do DER, Eder Fernandes, bem como à equipe do DER pelo trabalho de excelência e por atenderem à precisa indicação do deputado Jean Oliveira”, comentou o prefeito Jurandir de Oliveira.

O presidente da câmara, vereador Aldair Leite, complementou que este é um momento significativo para Santa Luzia d’Oeste. “Reconhecemos e agradecemos a atenção e dedicação de todos envolvidos, especialmente do deputado Jean Oliveira, que sempre tem sido um defensor incansável das necessidades do nosso município”, disse.

Texto e foto: Ricardo Barros / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO