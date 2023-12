Delegado Camargo homenageia magistrados de Rondônia com título honorífico de honra ao mérito

A deputada Gislaine Lebrinha (União Brasil) visitou as instalações do futuro campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro) em São Miguel do Guaporé. A visita de sexta-feira (8) contou com a presença do diretor do campus, Miguel Fabrício Zamberlan, do prefeito Cornélio, e dos vereadores GuiGui e Selma.

Mais de 60 pessoas participaram da visita, onde foi destacada a parceria entre os deputados Lebrão e Lebrinha, juntamente com o instituto. O deputado federal Lebrão, em conjunto com a deputada Lebrinha, destinou uma emenda parlamentar de mais de R$ 1 milhão para a aquisição de equipamentos que serão usados ​​nos laboratórios do Ifro em São Miguel do Guaporé. Esses investimentos contribuirão significativamente para fortalecer a estrutura educacional da instituição, que já atende a comunidade local.

A partir de 2024, o campus São Miguel do Guaporé contará com um prédio próprio e adequado, graças aos investimentos decorrentes do mandato dos parlamentares. Essa iniciativa visa ampliar a oferta de cursos técnicos e superiores na região, proporcionando uma educação de qualidade.

Processo Seletivo

O campus São Miguel do Guaporé é com um processo seletivo aberto. As inscrições que podem ser realizadas online até dia 15 de dezembro contemplam os seguintes cursos:

Técnico em Administração – 40 vagas (Presencial | Noturno | Duração de 1 ano e meio) – Para quem concluiu ou está concluindo o Ensino Médio.

Técnico em Agricultura – 80 vagas (Presencial | Matutino e Vespertino | Duração de 3 anos) – Para quem concluiu ou está concluindo o Ensino Fundamental. Nesse nível, o estudante faz o Ensino Médio e o Curso Técnico simultaneamente.

Agrocomputação (Tecnólogo) – 40 vagas (Presencial | Noturno | Duração de 3 anos) – Para quem concluiu ou está concluindo o Ensino Médio. Este é um Curso Superior de Tecnologia (CST).

Para mais informações e inscrições, acesse o site do Ifro em ifro.edu.br.

Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Ifro Divulgação

Fonte: Assembleia Legislativa de RO