Delegado Camargo indica contratação de profissionais de saúde para apoiar atendimento a autistas em Cacoal

O deputado Delegado Camargo (Republicanos) apresentou indicação ao governo do estado, para que o chefe do executivo estenda apoio ao Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado em Autismo, do município de Cacoal, com a contratação e disponibilização de profissionais fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacional.

O Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado para Autismo (CMAEEA) atua de forma terapêutica no atendimento dos estudantes com TEA de 1 a 14 anos e atualmente presta serviços para um total de aproximadamente 75 crianças, com idades variando de 0 a 12 anos, oriundas da rede pública municipal. Além disso, o Centro estende seu atendimento a crianças com idades de 12 a 14 anos, provenientes da rede pública estadual, totalizando um acréscimo de estudantes beneficiados com a assistência especializada. O atendimento visa complementar ou suplementar a formação desses estudantes e garantir o direito à educação de qualidade, por meio de um processo lúdico, respeitoso, alegre e envolvente.

De acordo com o parlamentar, é inegável que o Centro exerce atividade relevante em nossa sociedade, proporcionando educação e apoio especializado a crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA). “Considerando que essas crianças e suas famílias enfrentam desafios significativos, e o acesso a terapias como a fisioterapia desempenha um papel fundamental em seu desenvolvimento e qualidade de vida, é mais do que justo e necessário o apoio do governo do estado, especialmente com a contratação desses profissionais que farão a diferença para dezenas de famílias”, disse o deputado, que recentemente visitou o centro e acompanhou os esforços da equipe para atender as crianças e recebeu o pedido pelo reforço de profissionais.

Um dos desafios enfrentados atualmente pelo Centro Educacional Especializado para Autismo de Cacoal é a demanda crescente por serviços especializados. O Centro enfrenta uma fila de espera de 217 crianças autistas, refletindo a necessidade premente de ampliação dos recursos e do quadro de profissionais para atender essa demanda. Camargo observa que a falta de atendimento adequado para as crianças autistas não apenas afeta diretamente o desenvolvimento e a qualidade de vida delas, mas também sobrecarrega suas famílias, gerando impactos significativos na sociedade.

“Peço ao governo do estado, por meio da Casa Civil e da Sesau que ajude o município de Cacoal no atendimento dessas crianças autistas que aguardam por vaga no Centro Municipal. Eles precisam deste atendimento especializado, deste acompanhamento profissional e o governo pode ajudar através de um convênio com o município”, finalizou.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna / Assessoria parlamentar

Foto: Welik Soares / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO