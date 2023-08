Delegado Camargo preside solenidade em homenagem a Santos Dumont e membros da Base Aérea de Porto Velho

Na manhã desta segunda-feira (14), o deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) presidiu uma sessão solene no auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) para homenagear o aniversário de 150 anos de Santos Dumont, inventor do avião e patrono da Força Aérea Brasileira (FAB).

Na oportunidade, o parlamentar reconheceu o papel desempenhado pelos militares da Aeronáutica que trabalham na Base Aérea de Porto Velho. “Infelizmente, a história de Santos Dumont está sendo esquecida pelas novas gerações. Precisamos urgentemente resgatar nossos heróis nacionais. Entre eles, está o homem que revolucionou os conceitos de distância e tempo. Tudo isso devemos ao Santos Dumont. Hoje, eu posso acordar em Rondônia e jantar na casa dos meus pais, em Bagé, no Rio Grande do Sul. Se isso é possível, é porque alguém acreditou. Ele foi lá e fez”, comentou Delegado Camargo.

Ele continuou: “Aproveito para cumprimentar minha colega de parlamento, deputada Cristiane Lopes, cujo esposo é sargento da Base Aérea de Porto Velho. Espero que você continue defendendo os valores que temos em comum, que são os valores de Deus, acima de tudo, os valores da família, os valores cristãos. Obrigado por sua presença”.

A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil) ressaltou a importância do evento proposto pelo Delegado Camargo. “É uma pessoa que admiro e acompanho. Por isso, desejo todo o sucesso em seu mandato. Santos Dumont representa o espírito de inovação, pioneirismo e ousadia, que move cada um dos nossos esforços em busca de um país melhor. Quero enaltecer o legado de Santos Dumont, que foi o primeiro homem a conseguir voar em qualquer direção, sem ficar à mercê dos ventos. Quero aproveitar para homenagear os dois militares mortos recentemente em Formosa, Goiás”, disse ela.

O advogado Diego César dos Santos, defensor público e chefe de gabinete Defensoria Pública do Estado (DPE), ainda falou que “o Pai da Aviação não inspire somente os senhores [membros da FAB], mas também a nós, brasileiros, e que possamos resgatar nossos heróis nacionais a cada dia. Que ele inspire a minha geração, mas também as que estão por vir. É muito justa essa homenagem aos senhores”.

O tenente-coronel Clodomar José Rodrigues, diretor militar da Casa Militar, que representou o Governo do Estado no evento, destacou a importância do reconhecimento de Santos Dumont na história das corporações brasileiras. “Quero parabenizar o deputado por essa sessão solene, com esse tema tão importante, que é Santos Dumont, para a Força Aérea Brasileira. E como militar que sou, antes de ser policial militar, sou R2. Nós como militares temos satisfação em ver essa Casa abrindo as portas os militares. Algo que para nós, é muito importante e de uma riqueza muito grande. Nosso governador, que também é um oficial R2 do Exército, também é um militar, está muito feliz”.

O delegado Paulo Kakionis, diretor de Polícia do Interior, que representou a Polícia Civil de Rondônia, agradeceu o apoio dado pelo deputado à instituição. “Conheço o senhor há muitos anos. Era muito competente como delegado e não é diferente como parlamentar. A sociedade rondoniense vem sendo muito beneficiada. Parabenizá-lo por essa sessão solene de tamanha relevância. E aproveitar para agradecer uma emenda parlamentar de 500 mil reais para a Polícia Civil. E a Polícia Civil também tem seu serviço aéreo, onde inclusive também sou piloto”, observou ele.

O coronel Nivaldo Azevedo Ferreira, comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Rondônia, ainda evidenciou a importância da união de forças entre os mais diversos órgãos públicos do estado. “Sozinhos somos fracos e juntos somos fortes. Por isso, a união de instituições só tem a beneficiar a população. Parabéns ao deputado por essa homenagem ao Pai da Aviação, Santos Dumont. Nós temos nosso serviço aéreo com três aviões de asas fixas, um helicóptero chamado de asas rotativas. No auge da pandemia, em 2020 e 2021, nossos pilotos transportaram dezenas de pacientes. Na ida, iam sete, oito pessoas sentadas e conversando. Uma semana depois, voltavam dois ou três em caixões. Infelizmente essa foi nossa realidade”, lamentou ele.

Já Marcos de Oliveira Macedo, coronel-aviador e comandante da Base Aérea de Porto Velho (BAPV), salientou mais uma vez o papel histórico mundial que Santos Dumont teve na aviação. “Tenho muita sorte na vida, ao ser comandante de uma base aérea nos 150 anos do Santos Dumont, além de ter profissionais de alto gabarito ao meu lado. É um brasileiro que dispensa comentários. Quando alguém me pergunta se algo é difícil, eu sempre respondo: difícil é um negócio de 12, 20 ou 150 toneladas voar. Isso é difícil. Qualquer outra coisa, vamos pelo menos tentar fazer. E foi o que esse grande brasileiro fez”, afirmou ele.

Em seguida, o proponente da sessão solene de homenagem fez a entrega pessoalmente dos certificados de honra ao mérito/voto de louvor aos membros da Base Aérea de Porto Velho.

O tenente-coronel Leonardo Bezerra Salim realizou um discurso em nome de todos os homenageados na sessão solene da Alero. “Gostaria de agradecer e demonstrar nossos sinceros sentimentos junto à devoção com a sociedade rondoniense. Saibam quando ingressamos na instituição, fazemos um juramento solene, que tem a seguinte frase: ‘Juro dedicar-me inteiramente ao serviço da Pátria, cuja honra e integridade, e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Vida nosso bem mais precioso, sem a qual não podemos atuar com vigor e foco na missão’”.

Por fim, ele ainda destacou o papel realizado pelos militares pela população de Rondônia. “Saibam que tudo que fizemos pela sociedade rondoniense foi de coração, com devoção, na certeza de que ações coordenadas nos rincões do Brasil vão reverberar de forma sinérgica junto às demais instituições militares dispersas pelo país. Na certeza de que contribuímos indelevelmente para forjar um Brasil pujante, soberano e com capacidade de desenvolvimento continuado”.

Texto: Felipe Corona I Secom ALE/RO

Fotos: Jiuliano Salim / Assessor parlamentar e Evaristo Vavá

Fonte: Assembleia Legislativa de RO