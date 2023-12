Delegado Lucas apresenta indicação para recuperar ponte do Rio Contra em União Bandeirantes

O deputado Delegado Lucas (PP) formalizou nesta semana um pedido ao poder executivo para que, de forma urgente, execute obra de recuperação na ponte sobre o Rio Contra, na Linha 101, distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho. O pedido foi feito por meio de indicação parlamentar ao Departamento Estadual de Estradas e Rodagem e Transportes de Rondônia (DER).

Segundo Lucas, a ponte sobre o Rio Contra é um acesso primordial, via BR 364, da zona rural até o Distrito de União Bandeirantes, sendo uma das principais ligações da comunidade com a área urbana. “A ponte sobre o Rio Contra foi reconstruída há dois anos pelos próprios moradores e, todavia, encontra-se em condições precárias, representando uma ameaça iminente à segurança dos cidadãos que a utilizam. Imagens feitas no local evidenciam a deterioração avançada da estrutura”, destacou.

Na indicação apresentada ao governo do estado, parlamentar ressalta não ser a primeira vez que a população enfrenta desafios relacionado a com estrutura. A ponte já foi alvo de atos de protesto, tendo sido incendiada duas vezes como forma de chamar a atenção para os riscos sem sua travessia.

“Passados dois anos, as condições preocupantes da ponte do Rio Contra continuam, exigindo uma melhoria estrutural abrangente e imediata. A realização de um projeto emergencial se faz imprescindível para melhorar a infraestrutura da ponte, incluindo a ampliação do reforço estrutural. A garantia da segurança para o tráfego livre é essencial para a comunidade de União Bandeirantes, visto que negligenciar essa demanda significaria empurrar todo o distrito para o isolamento”, afirma o deputado.

O distrito de União Bandeirantes, com cerca de 30 mil habitantes, é conhecido por suas vastas áreas produtivas. A economia da região é impulsionada pela atividade pecuária, com ênfase na produção de leite e gado de corte, além da agricultura, com destaque para a cultivação de banana e café, sendo esses produtos responsáveis por suprir as demandas da área urbana de Porto Velho.

Texto: Jônatas Luiz / Assessoria parlamentar

Foto: WhatsApp/ Reprodução

Fonte: Assembleia Legislativa de RO